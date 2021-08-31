大學迎新｜女生稱玩遊戲涉色情及人身攻擊感不安　學長當眾問性史

即將開學，不少大學生都會參加迎新活動結識朋友。不過有女性新生在討論區上發文，批評迎新活動有涉及色情語言及人身攻擊的遊戲，甚至公然向衣着清涼的女生問及性經驗，但眾人表情卻十分正常，「係咪我太玻璃心唔玩得？」。有不少網民都認為樓主的經歷明顯屬性騷擾，應該要向校方投訴，更有人表示自己寧願沒有朋友都不會玩迎新營。
樓主在Dcard討論區上發文，指自己參加迎新活動之後，「搞到更加唔想入大學」。她說在學期開始之前報名參加迎新活動，「話係帶我哋freshman參觀校園環境」，活動完結後則「夾錢買嘢食同埋玩遊戲」，進入遊戲環節後，事情的開展就與想像中愈走愈遠：
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不少網民都認為樓主的經歷不能接受，活動明顯是性騷擾，「玩都要有個尺度，咁樣Hurt人真係有必要咩？我不敢苟同」、「唔好合理化啲唔合理嘅嘢，接受唔到咪唔好接受，唔好俾佢哋同化你！」，建議樓主遇到難以接受的事情時，應該要直接表明自己的立場並拒絕。
另外亦有網民質疑，樓主參加的可能是「暗O」，「佢哋啲活動冇皇管，所以乜嘢變態或者危險嘅嘢都有可能發生，仲要出咗事學校保險唔包」，同時指出如果活動有學生會組織負責就可以投訴。
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