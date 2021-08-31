台鐵女車長穿制服跳「抖音舞」　吸45萬人觀看　爆紅反被罵終道歉

想乘客乖乖付車費不走數，可以有很多方法，台灣就有1名鐵路女車長在車廂內，身穿工作制服跳了一段「抖音舞」，並上傳至社交網站，呼籲大家乖乖買票乘車，結果片段瞬間爆紅，不足4天已超過45萬次觀看，帳戶追蹤人數急升至1.2萬。不過有人歡喜亦有人罵，認為女車長的做法不太適合。



台鐵1名女車長在車廂內，身穿工作制服跳了一段「抖音舞」，並上傳至社交網站，呼籲大家乖乖買票乘車。（TikTok「 rabbitrabbitcat」截圖）

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該名台鐵女車長剛加入社交平台「抖音」不久，8月20日才發布第1條影片，而日前則趁着下班車廂只有她1人時，拍下1段跳舞短片。從影片可見，她頭戴車長帽子，並身穿整齊的工作制服，並隨着音樂一臉陶醉地扭動身體，包括原地踏步、左右擺動及扭腰擺臀，再來波浪形手勢，左右各一下，並俏皮地摸一摸帽子，最後身體稍稍向前，做出1個剪票的動作收尾。

活潑的舞蹈相當吸睛，短短4天已吸引逾45萬人觀看，連帳戶粉絲人數都由30人，直逼至1.2萬人，令女車長一夜爆紅。不過有網民則認為身穿公司制服拍攝私人片段，還要在工作場所，「感覺有點過頭了」，但亦有人表示「旁邊又沒客人，也沒影響到誰啊，沒關係吧」。

女車長其後回應事件稱，原本只是想透過詼諧方式，表達「大家要乖乖買票，否則我就會來驗票」之意，雖然是下班拍攝，但沒有考慮到自己穿制服，「讓人誤以為上班摸魚，場合也不適合這麼活潑，造成了社會觀感不佳，非常抱歉」。台鐵對此則表示，目前對於女車長的行為不做任何評論與懲處，也不會要求她將影片下架。

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