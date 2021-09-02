太空館全天影像驚見雀仔美腿！「裙底」角度惹網民熱議：提早賞月

對動物界的朋友搗蛋起來，可以導致爆笑或災難的後果。早前有網民分享香港太空館全天影像的鏡頭截圖，竟見到1隻雀烏調皮地站在鏡頭上，將天空完全擋住，獨特的「裙底」角度引來網民熱議，笑稱雀鳥讓大家「提早賞月」。
有網民周日（29日）於facebook群組「香港自然生態論壇 HKWildlife.net」貼出香港太空館全天影像的鏡頭截圖，可見1隻疑似白鴿的雀鳥飛到鏡頭上站着，將原本鏡頭對準的天空即時影像完全擋住。相中可見，雀鳥站於鏡頭上方，畫面中只看到肥美臀部和1雙鳥腳，「裙底」角度令網民不禁爆笑。
圖片引來網民討論，有人笑指雀鳥讓大家能「提早賞月」，「裙底風光好精彩」、「香港太空館全PatPat影像」、「一開始我只約略看到橢圓體與節肢，還以為是水蝨之類，但看到香港太空館，是太空生物嗎？定睛一看原來是站在鏡頭上的鳥屁屁」、「京士柏揸fit人，隻爪遮天」。
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