2歲聽障童搭的士遺人工耳蝸　網民踴躍助尋失物：願意集資買新機

對於聽障人士來說，助聽器材就如耳朵般不可或缺。有家長在網上發帖尋找失物，指日前乘搭的士時，遺失了其2歲孩子的人工耳蝸，由於小朋友天生深度聽障，需靠人工耳蝸接收聲音，因而希望能盡快找回。帖文一出即獲得網民關注，有人表示曾拾獲並交給司機，惟樓主未能聯絡得到司機，亦有不少熱心人表示願意集資買新機送給小朋友。



有家長在網上發帖尋找失物，指日前乘搭的士時，遺失了其2歲孩子的人工耳蝸。（FB「香港失物報失及認領群組」）

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該家長本周一（30日）在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發帖，指當日中午12時，公公帶2歲小朋友上的士，由九龍灣麗晶花園至彩雲邨，不料遺下1隻黑色圓形的人工耳蝸，「兩條魚絲勾住」，懷疑是公公將BB車放入車尾箱時掉在那裏。帖文指，小朋友天生深度聽障，需靠人工耳蝸接收聲音，因而希望拾獲人士可致電告知，將提供2,000元薄酬以作答謝。

帖文一出即獲大量網民關注，至今有逾1600次轉發。有的士乘客留言稱自己曾乘搭同一部的士，其間拾獲人工耳蝸並交給司機，但由於是在街上截車，不知司機的電話號碼。不過事隔3天，樓主亦未能聯絡得上司機，曾向的士電台等報失，但仍然未有回音。

不少熱心網民表示，願意集資購買新機送給小朋友，惟家長婉拒稱「我哋一家人只希望能靠大眾力量搵返」，並感謝大家的幫助，金錢上會自行承擔，又失望表示「都知道無望，會盡快幫小朋友買機」。她透露，若要購買新機，需訂購後再等醫院的聽力學家安排調校機器，「暫時唔知要幾耐」，並指小朋友失去它「係完全聽唔到」，目前只能靠另一邊人工耳蝸聽聲音，但「返學環境嘈雜，佢靠一隻人工耳蝸就應該聽唔明老師講乜」。

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