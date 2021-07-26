穿羊水趕赴醫院　的士司機唔怕污糟溫柔安慰　終母子平安發帖感激

孕婦懷胎十月誕下小朋友，但穿羊水陣痛的過程卻非常痛苦，有孕婦今早（26日）就在facebook發文感謝1名的士司機，稱自己較預產期早生小朋友，上的士前因為穿羊水而在車邊站立很久，司機不但沒有催促和嫌污糟，其後在車上也不斷與她聊天，幫忙轉移注意力，最後孕婦順利誕下嬰兒，在文中坦言 ：「因為你，我個BB成功健康平安出咗世啦。」



有孕婦發文感謝1名的士司機，指今早（26日）穿水和陣痛趕赴醫院，司機全程非常細心，最終母子平安。（《降魔的》劇照）

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該名孕婦在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，指雖然未到預產期，但今日稍早突然穿羊水與陣痛，在登上的士前一度站在車邊許久，但司機沒有擔心孕婦會弄髒其的士，反而不斷安慰她說「唔好急、慢慢嚟、深呼吸先上車」，在車上也一直與她聊天，希望轉移其注意力。

孕婦續指，司機曾學急救，全程為她打氣和叫她「忍住」，並指很快便會到醫院，「佢成程車亦一直不斷叫我大啖吸氣、呼氣」，非常專業。到達醫院後，司機第一時間下車，告知醫院人員孕婦的情況，而且沒有要求立即收款，「反而係叫我家姐（佢陪我去醫院）留返司機個電話等所有嘢成事之後再Payme返佢」。

最終母子平安，媽媽在網上發文感謝的士司機的幫忙，指「因為你，我個BB成功健康平安出咗世啦」。（資料圖片）

孕婦指最後在醫院上擔架後推至產房，小朋友在不足5分鐘便出生。她稱由住所樓下至到達醫院誕嬰，整個過程僅大約45分鐘，在文中衷心感謝該新界的士的司機，「因為你，我個BB成功健康平安出咗世啦」。

帖文在短短數小時吸引逾2000個讚好，紛紛大讚是次好人好事，又恭喜樓主母子平安，笑言「返屋企Call返司機叔叔，再請佢食薑醋兼畀返封大利市」、「恭喜BB快高長大，祝司機哥哥好人有好報」、「咁你要改BB個名做1309或者叫綠的以作記念」、「恭喜恭喜，認埋個司機做契爺啦」。

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司機與女乘客對話經過：

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司機指出該路段有雙白線，不能越線駛離右邊出口往目的地，男乘客因而不滿，並講粗口怒罵，但司機仍堅持守法。（YouTube「車cam - 香港制造」影片截圖）

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