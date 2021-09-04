美漢拒捕與警上演公路追逐戰　途中竟割陰莖拋出車外　事後咁解釋

和警察在公路展開追逐戰途中，男子做出的怪異行徑令所有人摸不着頭腦。美國1名39歲男子案底纍纍，日前他駕車在公路上被巡警截查時，突然加速逃去，不同縣多達6個執法部門展開追捕，追了兩個縣終於在上州際公路前將他攔下。其間發生離奇狀況，男子途中突然將自己的陰莖割下拋出車窗外，中途又停下打開車門，被警方發現他在赤裸開車兼渾身是血。男子被捕後聲稱，他當時聽收音機，有聲音叫他這樣做（割下陰莖）可以「拯救世界」。



飛車逃走的Tyson Gilbert被控企圖盜竊及拒捕等罪名。（警方圖片）

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39歲男子吉伯特（Tyson Gilbert）來自田納西州庫克維爾（Cookeville），日前他被1群警察追趕，在兩個縣之間展開公路追逐戰，原本快上州際公路逃去，但被攔下來。事件中有6個不同的執法部門追他的車，最後由亞歷山大警局的警員成功攔住他。吉伯特被拘捕後需要馬上送院，因為他割下了自己的陰莖，但未知有沒有找到斷掉部份重新連接。

事發前，吉伯特在高速公路行駛，有公路巡警上前截查，在他車後打燈，但吉伯特見巡警接近，突然加速離開。途中他在路上1個彎位突然停下來，打開車門，追捕他的巡警見到吉伯特赤身露體，滿身是血，然後吉伯特關上車門再逃去。據報這場大逃亡中途，吉伯特將自己的陰莖割下來，並拋出車窗外。

男子被捕後送到Vanderbilt University Medical Center救治，但未知有沒有成功駁回陰莖。（Vanderbilt University Medical Center圖片）

巡警後來在公路上放釘，成功令吉伯特的車爆胎，令他慢慢減速，趕在他上州際公路前攔下他。當局指吉伯特被捕後，供稱自己當時在聽收音機，聽到有聲音叫他這樣做（割下陰莖）可以「拯救世界」。

外媒指吉伯特案底纍纍，最近於2017年入過獄，去年就被控4項企圖盜竊車輛罪名，又試過在機場犯下拒捕罪。吉伯特照片被公開後，有網民自稱曾和他一同工作，認為他不是好人，試過在工地上險些被他駕卡車撞到。吉伯特將被控企圖盜竊、拒捕等罪名，但消息指，吉伯特反駁被截查時警方未有指明他的罪行及出示逮捕令。

（綜合）