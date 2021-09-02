親友答應出席婚禮卻放飛機！新人向失約賓客怒寄帳單：1個月還清

被朋友「甩底」當然不好受，若對方連好好交代也未能做到，分分鐘連友誼的小船也要翻倒。美國1對新人因不滿部分賓客答應參加婚宴後，在未有事先通知的情況下「放飛機」，一怒之下決定發送帳單，要求他們支付每人120美元（約933港元）的「罰款」，更要求對方於1個月內還款，相關帖文引來網民熱議。



美國1對新人向「甩底」婚禮的賓客發送帳單，要求他們支付每人120美元（約933港元）的「罰款」。（fb「Septimbur Petty」圖片）

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1對居於美國芝加哥的新人上月舉辦旅遊婚禮，44歲新郎西蒙斯（Doug Simmons）和43歲新娘麥基（Dedra McGee）選了牙買加內格里爾的度假村作為婚禮地點，並於大日子前多次向109位獲邀賓客再三確認能否出席。當眾人都確認能參與婚宴後，兩人便高興地為親友包辦前往渡假村的費用，讓大家能無後顧之憂地享受短暫的狂歡。

沒想到婚禮當日，其中8名獲邀賓客在未有通知西蒙斯和麥基的情況下「甩底」，令他們不禁感到失望，「我們問了4次『你有空來嗎，你能來嗎？』，他們一直回答『可以』。我們需要為牙買加的旅程提前付款，這是一場旅遊婚禮」。

西蒙斯和麥基在婚禮後，在個人facebook上貼出「帳單」，要求「放飛機」的失約親友繳付每人120美元的「爽約罰款」。（fb「Septimbur Petty」圖片）

西蒙斯於是在婚禮後，在個人facebook上貼出「帳單」，要求「放飛機」的失約親友繳付每人120美元的「爽約罰款」。他在帖文中寫道：「當你收到這帳單時，請不要感到太驚訝，因為你在最後確認人數時答應會出席婚宴，但最終卻沒有通知我們你會失約，所以這是你欠我們的訂座費用」。帳單上更可看到，西蒙斯要求賓客們於1個月內繳付罰款。

兩人受訪時表示，事件與花費的金錢無關，他們介意的是賓客未能出席卻沒有事先通知，「如果你告訴我你有事來不了，我會理解；但現在他們什麼也不告訴我，然後要我為他和他們的伴侶埋單？」。

不過西蒙斯強調，相關帳單只是對「放飛機」賓客1個帶諷刺意味的玩笑，實際上並沒有要求對方付款，「我只是有點小氣，同時希望他們受到『教訓』，事實上當你把帳單放在facebook，他們看到了便即時道歉」。有親友事後也為此提出支付自己的旅費，但已被他拒絕，「我們說：『嘿，沒關係，讓這成為你的教訓，請不要對其他任何人這樣做』」。

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一輯婚禮攝影的照片在facebook熱傳，只見相片中的內地新娘頸部掛上近90隻龍鳳鈪，但她一直從容地露出淡定笑容，令網民不禁慨嘆：「想嫁得好一定去做Gym練頸椎！」



相片中的新娘頸部戴上近90隻龍鳳鈪，但都能從容地露出笑容拍照，令網民驚歎！（微博圖片）