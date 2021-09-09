同事英文名叫「Hi」　每次打招呼忍唔住笑　網民分享令人尷尬名字

改英文名從來都是1門學問，特別在職場上自我介紹，如何順口易記得來又表現出成熟的一面，並不容易。有打工仔分享指，近日返新工遇到1位同事，英文名竟然叫「Hi」，相熟的人跟他打招呼時都會叫「Hi Hi」，令樓主忍俊不禁。除了這個名字，網民亦曾盤點出20個令人不知所措的英文名。



有打工仔分享指，近日返新工遇到1位同事，英文名竟然叫「Hi」，相熟的人跟他打招呼時都會叫「Hi Hi」，令樓主忍俊不禁。（《大叔的愛》劇照）

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該打工仔近日投稿至facebook專頁「奴工處」，指自己到新公司上班，遇着1位同事英文名是「Hi」，姓氏為「李」，全名則是「Li Hi」，跟他熟悉的同事都會叫「Hi Hi」來跟他打招呼，樓主每次聽見都忍不住隔着口罩偷笑。

帖文引起一眾網民爆笑，「佢係咪叫做李蟹」、「Li Hi厲害」，有人表示要稱呼該位同事都不容易，「HIHI去咗邊」。有網民就分享自己遇過有趣的名字，「以前有個同事叫Kitty，次次畀email畀佢都Hello Kitty」、「中學有個同學都姓伍，英文名又係Hi，我哋叫佢做HiFi」。

有網民就曾在討論區分享，指自己認識的人不乏奇怪英文名，本文就列出他們眼中20個令人不知所措的英文名，你又認識幾多個？▼▼▼

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對藝人來說，改英文名更要花盡心思，好聽得來讓人印象深刻並不容易，娛樂圈中就有大量「撞名」事件，Tony、Michael、Alex等堪稱「最強公廁名」，而有些男明星更是經常被人叫錯▼▼▼



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