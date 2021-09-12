英國女學神白繳10萬學車30年仍唔pass　一入迴旋處就昏厥全因這病

有些人對開車極有天分，能快速上手，考駕照一次就能考過，然而有人即使耗費大量時間卻還是考不過。英國一名女子對開車有極大陰影，從17歲開始學開車，至今已長達30年，上了1000堂課，白白繳了1萬英鎊（約港幣10萬元）的學費，仍考不到汽車駕照。



有些人對開車極有天分，考駕照一次就能考過。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照

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根據《鏡報》報導指出，英國一位47歲女子絲德曼（Isabelle Stedman）極度恐懼開車，17歲就開始上駕訓班，只要坐到方向盤前，就會陷入恐慌，開始出現冒汗、發抖、哭泣等症狀，更誇張的是，每當經過迴旋處都極有可能會昏厥過去，醒來後，才發現教練已把車停在路邊。

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絲德曼上駕訓班長達30年，為了拿到駕照花了逾1萬英鎊。她還特地請催眠師幫忙改善焦慮症，可惜仍未見成效。她表示，身為單親媽媽，極度渴望學會開車，如此才能載女兒去學校、探望家人，她透露，很害怕自己永遠學不會，甚至還認為自己前世可能死於車禍。

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