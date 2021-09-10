怕Tesla Model 3充電太久會爆炸　路人「好心」拔掉插頭激死車主

雖然電動汽車正日益變得流行，但目前仍然存在大量關於該類型汽車的錯誤資訊和偏見，尤其是如果你平常對電動車沒有關注的話，往往會覺得電動車特別危險。



關於電動汽車的一個最大的擔憂就是，由於使用了電池來代替燃油引擎，因此會有人覺得電動車比傳統汽車更危險，更容易起火爆炸。

在電動車網站Electrek上就提到有一位Tesla特斯拉Model 3的車主Oliver James，無奈地分享了一則實際發生在自己身上的案例。

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他表示當自己去取車時，發現自己的充電插頭被拔掉了，該名「熱心人士」還在他的充電孔旁邊留下了一張小紙條，表示「在這種氣溫下，如果你過充的話會把電池炸掉。」在紙條右上方還有一行小字：去Google一下「特斯拉 電池 爆炸」。Oliver James表示非常困惑，他表示當天的溫度只有華氏86度（攝氏30度）左右，還談不上是「炎熱」的一天。總之，電動汽車在高溫天充電會導致電池爆炸的想法是相當荒謬的。

此外，「過度充電」會導致危險這種問題，早在很多年前就已經在技術上克服了。現在的筆電、手機都沒有這樣的問題，當然特斯拉的電池管理系統也可以處理任何過度充電的風險。的確，我們見到過很多關於電動汽車起火的新聞。不過，沒有一項研究可以證明電動汽車比燃油車更容易起火。也沒有證據可以證明這個理論。

然而由於電動車的新聞特別容易被民眾注意到，因此往往會讓一些人認為特斯拉容易失火、爆炸。而根據特斯拉在2020年的統計表明，大約每行駛2.05億英里，才會發生一次特斯拉汽車起火事故。相比之下，美國消防協會和交通部的數據則顯示，對普通汽車，每行駛1900萬英里就會發生一次汽車起火。

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