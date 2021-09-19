Emoji惡心排行榜出爐！男性使用易中招　最乞人憎第1名實至名歸？

【Emoji排行榜】與別人透過手機通訊程式對話時，不少人都會加些個Emoji（表情符號），讓對方感覺氣氛更輕鬆舒服，但男性千萬要小心別亂用以下Emoji，因隨時令人覺得惡心難忍，男神恐秒速變「惡心男」！



即睇男性使用秒變惡心Emoji排行榜，你用過幾多個？▼▼▼

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以上惡心Emoji排行榜是由因漫畫《情趣酒店的上野先生》爆紅、Twitter上有超過30萬粉絲的「上野_ラブホスタッフ」於2019年公布，當中訪問了31名日本女性並以分數劃分惡心等級。

3.00分以上是「死亡區」，被形容是較多「大叔」使用的符號；2.60分以上是「超危險區」，屬於「自戀男」常用符號；2.50分以上是「危險區」，不會讓人有好印象；2.00分以上是「輕微危險區」，讓部份女性不舒服；2.00分以下則是「安全區」，基本上問題不大。

不過，雖然被指是「男性使用秒變惡心Emoji」，但其實許多入選的都是全球常用的Emoji，加上僅訪問了31名女性，有網民更笑指可能只能只是「上野_ラブホスタッフ」好友的選擇，不具廣泛代表性。但當中屬「超危險區」、得分最高的飛吻狀Emoji，早是公認是要小心使用，尤其是男士胡亂向女士發送，恐會惹來反感。



另外，Adobe今年7月就趁「世界表情符號日（World Emoji Day）」，調查了韓國、美國、英國、德國、法國、日本與澳洲7個國家7000 位用戶，得出全球最常用Emoji前5位，這些Emoji又是否你的心水之選呢？

全球最常用Emoji前5名▼▼▼

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邊款即時通訊軟件最安全最高分？



無論用哪個Emoji，都需要有安全通訊空間才能夠暢所欲言。消委會早前就測試了市面13款即時通訊軟件，包括Facebook、WhatsApp、Signal、LINE、WeChat、Telegram，以及Discord等，究竟哪款「傳送資料保密性」最高分、最方便易用呢？

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