叉燒指數｜全港18區邊度最貴？　四區叉燒價平過新鮮豬肉！

先看叉燒價格地圖⬇️⬇️⬇️

叉燒是香港人最重要的食物之一，不論打工仔食晏還是過節「斬料」都會食到，叉燒售價又如何反映本港經濟狀況？「01研數所」特別製作「叉燒指數」，抽查各區街市燒味檔記錄售價，嘗試回答一系列問題：究竟18區中哪區最貴？哪區最平？哪區的叉燒價格最偏離市民收入？食叉燒是否比食新鮮豬肉「抵」？以下將嘗試一一解答。



記者於9月上旬記錄本港共37間位於18區食環署轄下街市或附近街道的燒臘檔叉燒價格，得出全港平均叉燒售價為93元。18區中，離島區叉燒最貴，每斤售128元，而荃灣叉燒最平，每斤僅售約64元，相差足足1倍，換言之，在離島買一斤叉燒價錢，於荃灣可買到兩斤叉燒。

離島最貴 買一斤叉燒價錢 荃灣買到兩斤

以全港叉燒平均價93元/斤作為參照水平，全港有5區叉燒均價高於這個水平，包括離島、九城、灣仔、觀塘等，當中離島售價較全港平均高出38%，九龍城亦較全港平均高出近三成。

相反，全港有11區叉燒均價低於全港平均，當中荃灣、元朗、黃大仙，油尖旺、大埔分別都較全港平均水平低逾一成，而叉燒均價較低的區域大多位於新界。

觀塘入息中位數18區最低 叉燒全港第四貴

比較各區叉燒售價和入息中位數，可發現收入較低的區域，叉燒售價不一定較便宜，例如家庭入息中位數最低的觀塘區（每月2.85萬），叉燒均價是全港第四貴，每斤要108元。而入息中位數最高的中西區（每月5.3萬元），叉燒售價排就在全港中游，每斤約90元。

四區叉燒平過豬肉

內地非洲豬瘟疫情有所減退，帶動供港活豬批發價大幅下調，不過因運輸等成本不會有太大下調，本港豬肉零售價僅下跌約20%，至每斤約80元。而在油尖旺、黃大仙、元朗、荃灣四區中叉燒價格比新鮮豬零售價平。

20蚊雙拼盒抗通脹

最低消費方面，現時各區燒臘檔大多最少要買20元叉燒，只有少數店家要求最少買30至40多元或，最低消費未見有明顯「通脹」。若希望更「慳錢」，或可選擇燒味飯盒，部分街市燒臘檔提供單雙拼飯，售價可低至20元一盒。

「叉燒指數」統計範圍：各區隨機選出一個食環署街市作代表，再記錄街市內所有燒味檔中的叉燒平均售價，如區內食環街市內無燒味檔，則取領展街市或街市附近街道燒味店的叉燒價格。不包括超級市場、快餐店內的燒臘部。請留意各燒臘檔用料成本或有不同，或導致較大價格差距，以上比較僅供參考。

