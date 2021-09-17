印度蛇王有20年經驗　自認「毒液免疫」　捉蛇被咬自行吮毒後慘死

經驗充足也要提防毒物！印度中央邦1名蛇王擁有20年捉蛇經驗，聲稱自己多次被毒蛇咬到，但從未試過中毒。早前蛇王幫當地村民捉蛇時，不慎被咬到右手手掌，但他不以為意將蛇掛在頸上四處展示，更蹲在地上即場「吮毒」，未料他突然倒地，送院搶救後不治。當地傳媒指，他死於黑色眼鏡蛇的劇毒。



印度有蛇王捉蛇後向村民展示毒蛇，但他當時被蛇咬到。（Sagar Express News新聞截圖）

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事發於9月12日，印度蛇王 Pamma Ahirwar到中央邦城鎮德奧裡的Jaitpur Kachhaya村捉蛇。印媒報道，當天有條黑色眼鏡蛇闖入村民Brajesh Rajak家中，有村民找Ahirwar求救，他帶同團隊出動捉蛇。

Ahirwar和另外3名男子入村民屋企，用木棍在長櫈下敲打干擾，Ahirwar再單獨入屋捉蛇。未料眼鏡蛇在他抓在手上時扭動身體，一口咬住他右手手掌，蛇王不以為意，將眼鏡蛇掛在自己的頸上，在村裏走來走去展示自己的「戰績」，唯現場的民眾其實看得心慌慌。

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Ahirwar在鏡頭前展示自己右手的傷口，繼而蹲下用嘴吸吮手掌傷口，自行「吮毒」，將毒液和血吐在地上。過了不久他坐在地上，突然失去意暈倒，其他人將他送院，但他在病床上時已無法動彈，當天就死亡。

有網民看完報道後，慨嘆蛇王死得很慘，「太有自信只會傷害自己」。當地傳媒指，Ahirwar有20年的捉蛇經驗，聲稱自己多次被毒蛇咬到，但自己從來無中過毒，因此被毒蛇咬到也不當一回事。然而， Ahirwar正是死於黑色眼鏡蛇的劇毒，入院時毒液已擴散至全身。

（綜合）