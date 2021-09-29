成功靠父幹？調查指四分一父母擬資助子女買樓！$100萬以上有咁多

【置業／上車上樓】香港地樓價高昂，要成功上車，難道真的只能靠父母？嶺南大學聯同城市大學進行的年輕一代置業機會研究發現，逾四分一（26%）受訪父母計劃資助子女置業，兩成半人（26%）更預計資助超過100萬港元。



調查於2020年7月至2021年4月進行，以電話形式訪問1012位與其成年子女同住的父母。64%受訪父母指出，對比他們、他們父母一代和他們子女一代，認為子女一代的置業機會最低，亦有62%認為，子女沒可能單靠個人能力自置物業。

在計劃資助子女置業的受訪者中，81%預料相關金額將用於支付首期，而74%表示其資金來自銀行存款。

至於不計劃以金錢資助子女置業的受訪者，首三項原因為「家庭財政儲備不足」、「子女置業不是父母責任」，以及「子女有經濟能力，不用家人協助買樓」。但調查同時發現，這些父母願意提供金錢以外的支援，包括繼續與子女同住、減少子女交家用責任，以及幫助子女照顧孩子等。

另外，「政府未能協助年輕一代置業」是影響受訪父母協助子女置業的最主要原因，其次是「子女沒有能力靠自己買樓」。而67%受訪父母建議，政府應向年輕一代提供更多居屋單位，亦有47%認為應放寬申請公屋門檻。