樓市轉角？分析10年樓價、租金走勢　揭一時間成樓市轉勢關鍵點

撰文： 數因斯坦 最後更新日期： 2021-07-12 08:30

樓價和租金一直是港人焦點所在，無論是業主或租客，都會關心兩者的升跌。分析歷年差餉物業估價署數估，發現本港整體樓價和租金已經不再是只升不跌。

以前特首梁振英任期為起點，2012年第3季差估署樓價指數為211.6，至他離任前的2017年第二季已升至333.2，升幅57.5%，反映樓價大幅上升。至於特首林鄭月娥上任後，17年第三季樓價指數為339.3，由2018年第二季，指數連續多季橫行窄幅上落，最新今年第一季為指數為385.4，升幅13.6%。

不過，樓價指數包括豪宅等各類型單位價格，因此抽選九龍區細單位（430至752呎）平均呎價走勢作分析。比較梁振英和林鄭月娥任期首月為起點，計算九龍區細單位平均呎價變化，可見梁振英任內此區樓價上升37%；而林鄭月娥至今同區樓價升幅為26%。

私樓租金

至於租金方面，根據差估署私樓租金指數，前特首梁振英任內，指數由12年第三季的146.2上升至17年第二季的181.5，升幅24.1%。至於林鄭月娥上任至今租金指數不升反跌，跌幅為5.7%；其中2018年第三季起租金指數微跌後反彈，至2019年第三季創新高後持續下跌，重返2017年初水平。

分析租金走勢時同樣以九龍區細單位平均呎價走勢作分析，並以兩任特首任期作起點計算。梁振英任內該區租金上升52%，而林鄭月娥至今租金僅上升4%。

值得留意的是，無論是樓價或租金，也要考慮本港自2020年起經歷新冠肺炎疫情，以至2019年社會運動的事件的影響。另外，影響個別地區、屋苑樓價因素眾多，差估署指數未必能完全反映。