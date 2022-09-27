十二星座最啱做乜嘢工？天蠍座做生意最強　雙子座唔做sales嘥晒

有時候，再多的努力也敵不過天賦加持。與其在不適合的領域苦苦掙扎，不如看看12星座與生俱來的風采都在哪裏。



雙魚座：情感咨詢

你的感受力就像一道X光，能夠穿過厚厚的防禦，看穿別人的內心，體察周圍的情緒溫度。因此，只要願意，你就能夠恰如其分地作出體貼的回應。在情感相關的行業，你將如魚得水。

但有時你就像沒穿衣服的人接收了太多不屬於自己的能量，要記住，滿足全世界也別忘了自我保護。

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水瓶座：哲學家

你就像飄在浩瀚的太空中，睜著雙眼好奇地打量著周遭。沒有確定的目標，成功對你而言也並不是最重要的，你真正想要的是弄清自己是誰，世界是如何，為何要來到此處。無論此刻在做什麼，你心裏都活著一個愛思索的哲學家。

你有時倍感孤獨，感嘆無處是家，有時為一草一木動情，相信天下大同。

山羊座：項目管理

你似乎生來就戴著一副老花鏡，看問題時總能退一步，視角更遠、更廣。你最擅長的是去統籌大局，讓物盡其用，人各得其所。你的累常常出於明明就理順了整個脈絡，卻還執著於死摳細節。

別為自己沒法成為號令群雄的霸主而挫敗，用理性為團隊搭出框架，是你能做出的最佳引領。

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人馬座：旅行家

終其一生，你都不願做誰的獵物，而在尋找獵物的途中。除卻巫山不是雲的羈絆從來不是你的信條，這山更比那山高才是你嚮往的遠方。你不願意被局限，被定義，或許做一個瀟灑的旅行家，永遠在路上是最適合你的。

穿梭於不同的文化與風景裏，實現生命的不同可能性，擁抱多彩和完整。

天蠍座：經商

你是天生的商人，因為眼光毒辣，能夠精準地剖析利弊；因為心思縝密，便不畏競爭的爾虞我詐；因為雄心壯志，你有本事白手起家，也懂得激流勇退，還能夠東山再起。

其實，你生活的意義就是圈地為營，無論是愛情還是工作，都要把你的變成我的。

天秤座：談判專家

尖銳的人看世界非黑即白，但早慧的你卻很快知道存在著灰色地帶。你選擇活得圓融，既是如此，便去平衡中尋求價值吧！儘管沒有絕對的公平，但你總有本事帶著和而不同的理念爭取到相對的雙贏。

法律、公關、外交這些需要談判功力的行業，就是你綻放光芒的舞台。

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處女座：檔案管理員

「潔癖」或許是對你的誤解，但想讓一切井井有條的確是你。喜歡事情明明白白，可以接受最壞，但討厭雜亂無序，變來變去。整理類的工作，可以使你的內心變得平靜。當一切歸位，混亂與焦慮感也隨之不見。

獅子座：導演

你是個懂得用情緒說故事的人，善於把心裏的感受轉化為可被觀賞的作品，呈現給目標觀眾們。並且，你期望能發揮絕對的掌控力，叫萬馬千軍聽從指令。

導演、作家、歌手等這類具有創造力的工作，不僅能讓你施展才華，也能幫助你宣泄情緒，在別人眼中看到自己。

巨蟹座：醫護人員

你對他人的苦難有深刻的同情心，救死扶傷的情懷在你體內，只要一滴眼淚就能被輕易激活。同時，你常常懷疑自己的價值，很需要被人需要的感覺，否則就會陷入不安。

你的敏感、溫情、細致和奉獻精神，讓你具備了成為醫護人員的潛質。

雙子座：營銷

如果說話是一門特殊的藝術，那你就是大藝術家了。在當今這個人人都是自媒體的時代，你的嘴上功夫就是最能打的。酒香不怕巷子深的傳奇早已成為過去，抓住用戶眼球的宣傳才是王道，而這不正是你的看家本領？

金牛座：手藝人

你的感官天生敏銳，因而對衣食住行都有不錯的品味。如果僅僅把天賦用來享受，恐怕有些大材小用了。成為美食家，不如升級烘焙師。拍幾張美照發圈，不如做個好攝之徒。不僅很會收拾自己，也能幫別人做漂亮造型……

你可以成為時間之河裏永遠不被淘汰的手藝人，專注於用心留下美好。

白羊座：嘻哈音樂人

你有最real的生活態度，從不掩飾對香車、金錢、名利、俊男靚女的欲望。火爆的性格不吐不快，看似不假思索，實則妙語連珠。爆發力驚人，遇強則強，誰來battle都不怕。說到這兒，你該知道自己除了說相聲，還能幹啥了吧？

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