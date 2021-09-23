兒子志願做家庭主婦　原因感動港媽　睇到最尾暗插爸爸一刀超爆笑

小時候作文功課必會遇上《我的志願》，成為童年回憶。最近有港媽分享兒子的志願，發現他的志願原來是要做家庭主婦的時候覺得十分窩心，「咁細個就會諗幫屋企手做下家務」。不過兒子文章的最尾亦直接向爸爸「插了一刀」，令網民笑到爆肚！



港媽表示，看到兒子志願做家庭主婦的原因時，深感兒子本性乖巧。（《寶寶大過天》劇照）

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港媽樓主在香港討論區上發文，指自己日前幫兒子檢查功課的時候，發現其中1份是《我的志願》的作文功課，「呢份已經算係最簡單」。港媽說她在看兒子的作文時，發現他的志願是要做家庭主婦，「佢寫個原因係因為覺得嫲嫲婆婆同媽咪煮飯好好食，嫲嫲同婆婆有時又會湊佢放學返到屋企又做家務，佢都想幫屋企做呢啲事」。

港媽感動地指，從字裏行間看得兒子十分乖巧，「咁細個就會諗幫屋企手做下家務」。不過看到最後時，卻發現兒子想做家庭主婦的另一原因，就是「因為看到爸爸工作很辛苦，我不想長大了也要這麼辛苦工作，想像嫲嫲婆婆一樣只需在家做家務」，令港媽哭笑不得。有網民笑言兒子年幼也已經知道爸爸工作辛苦，港媽就回應指相信是他看到爸爸經常因為工作而晚歸，「自己1個人坐喺到食飯」。

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網上流傳對話截圖，指有港媽得知女兒的補習老師是領養兒童後，即私下聯絡表示不能再讓她教導女兒，明言「我唔想佢有一個錯的家庭觀念」。補習老師作出詳細解釋，直指學生已經就讀中五，認為應讓她了解不同的觀念再作思考，惟家長堅持女兒「未夠成熟明辨是非」，最終仍找借口終止聘用，更要求補習老師「配合」向學生謊稱因事忙而終止合作，不想讓女兒得知真相。



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