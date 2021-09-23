女子伸腳踩老鼠反被鑽進裙底　嚇到尖叫倒地　網民：一輩子陰影

老鼠人見人憎，大部份人見到牠們都會避之則吉，不過內地有女子在店舖內看到1隻老鼠跑進來時，竟伸腳攔截踩住，結果老鼠竟直接鑽進其裙底，嚇得該女子倒地打滾。影片引起網上熱議，不少網民都驚呼「太可怕了」，又指「感覺是一輩子陰影了！」



內地有女子在店舖內看到1隻老鼠跑進來時，伸腳攔截踩住，結果老鼠竟直接鑽進其裙底。（影片截圖）

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近日內地網絡流傳1條影片，於上周四（16日）在深圳1間服裝店內拍攝，從閉路電視鏡頭片段可見，1名穿着長裙的女子本來坐在時裝店內玩手機，突然有隻老鼠從門外跑進來，女子見狀竟淡定地伸出左腳攔截牠。

惟老鼠頓失方向，便直接爬入女子的裙底，她即時嚇得倒地狂叫，並不斷搖晃身軀，希望能擺脫老鼠。此時店內另1名售貨員上前幫忙，但掙扎一會不果，最後直接將女子推出店外。

有網民指片段看得心痛又好笑，「這老鼠也有一個好色膽」，但亦有人非常同情該女子，「太可怕了，還嘲笑別人！」、「好恐怖，如果是我會當場去世了」，並表示「不管男女，下衣進了老鼠，那真會一輩子有心理陰影」。

同場加映：大媽張家界唱歌跳舞 猴子突闖入搶走手袋 網民：猴哥都看不下去

大媽張家界唱歌跳舞 猴子突闖入搶走手袋 網民：猴哥都看不下去

有內地大媽到世界級景點湖南張家界旅遊時，興起即席載歌載舞，結果惹來1隻猴子「不滿」，飛快地搶走她放在一旁的手袋，大媽嚇得花容失色。影片引來網上熱議，有網民笑問大媽是否嘈吵得連猴子都看不下去。



猴子搶大媽手袋全過程▼▼▼

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同場加映：撈麵名店枱底驚現死老鼠 職員執起直丟入廚房 網民居然話正常？

撈麵名店枱底驚現死老鼠 職員執起直丟入廚房 網民居然話正常？（01熱話製圖）

獲騰訊投資等多家企業融資、號稱日銷逾15萬碗麵的上海著名食肆「和府撈麵」，其分店早前爆有死老鼠事件，其後店員上前戴膠手套將老鼠屍撿起，竟隨即從出餐口位置將死老鼠直接丟入廚房，事件惹起網民譁然。事發後該撈麵店否認老鼠是從廚房跑出，懷疑是商場四周正進行裝修，令老鼠經消防通道等走入店內，已立即關店整改。不過令人意外的是，內地不少網民認為餐廳有老鼠很正常，只要餐點上沒老鼠糞便就沒問題。



上海和府撈麵店出現死老鼠，店員撿起後直丟到廚房。（微博影片截圖）

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同場加映：天水圍食店現生猛巨鼠



網上流傳片段，指天水圍一連鎖餐廳驚見生猛老鼠，網民睇片後也驚訝老鼠體形巨大。（fb「我食在元朗。你卻在大牌檔」影片截圖）