天水圍連鎖餐廳驚現巨型老鼠　網民睇片嚇壞：咁大隻一定好食好住

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-21 12:00

食肆衛生狀況極為重要！多個網上群組瘋傳影片，指天水圍1間連鎖餐廳的分店內有巨鼠出沒，片中更可見老鼠在店門附近好奇亂竄，並跑到吹風機旁。網民看過片段都大呼可怕，直指老鼠的體形大得與貓隻相似，不禁認為牠或於店內「好食好住」，只好呼籲街坊注意防疫。

網上流傳片段，指天水圍一連鎖餐廳驚見生猛老鼠，網民睇片後也驚訝老鼠體形巨大。（fb「我食在元朗。你卻在大牌檔」影片截圖）

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多個facebook群組近日瘋傳天水圍連鎖餐廳內出現老鼠的影片，相關片段前日最先於「我食在元朗。你卻在大牌檔」貼出，樓主指友人於周日（18日）晚上路經天水圍嘉湖新北江商場時，在連鎖餐廳門外突然見到1隻「非常好動而且大隻嘅米奇」。

長約10秒的影片可見，餐廳內仍然燈火通明，惟未見有人在內，令黑色巨鼠大膽於餐廳的玻璃門後周圍走。老鼠一度雙腳依靠玻璃站起，其後跑到店門旁的吹風機旁邊。樓主直言，從老鼠的體形及好動行為可推斷「相信都好食好住」，只好呼籲街坊「平時經過路過都要做好啲防疫」。

帖文引來網民留言及瘋傳，紛紛驚訝老鼠的體形大得像貓一樣，「真係大隻咗啲！第一眼以為係貓」、「節瓜咁大條？」、「隔住個mon都起晒雞皮」、「好大隻囉，雖然新北江一向係好多嘅」。亦有網民指出，該商場的衛生情況一直為人垢病，「其實呢排米奇真係好嚴重，我試過晏晝喺天愛都見到佢哋周圍走」、「新北江又有餐廳又成個街市咁，實有老鼠」、「最近係勁多老鼠，呢隻唔算最大隻㗎啦」。

同場加映：眼不見為乾淨？過往有街坊曾於太和街市的小食店，驚見一隻超肥美的老鼠，躺臥在已吃完的腸粉碟上，與各類熟食只是一塊玻璃之隔。網民看到照片都大呼誇張，「降落點咁準確，成份餐咁」。

網民James在facebook群組「Tai Po大埔」上載照片，只見老鼠約手掌般大，剛好「降落」在盛裝腸粉的碟上。（受訪者提供圖片）

《東張西望》曾直擊大成街市鼠患問題

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