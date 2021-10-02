盤點全港21條漁護署評分最高行山徑　即睇邊條毋須曝曬最易行！

踏入秋天，秋高氣爽的天氣最適合行山。根據漁護署「郊野樂行」網頁，全港現時共有129條郊野公園行山徑，當中21條獲漁護署評為5分最高分的行山徑，以下將盤點10大最長及最短行山徑，以及21條最高分行山徑的日曬難度、坡度等，讓大家選擇適合自己的行山徑。



現時全港最長的行山徑為芝麻灣郊遊徑，全長18.5公里，第2長為麥理浩徑（第十段），達15.6公里。不過若將麥理浩徑10段相加，全長則長達100公里，由北潭涌至屯門，橫跨馬鞍山、城門水塘、大欖郊野公園。

現時漁護署在「郊野樂行」網頁為全港129條行山徑評分，當中21條獲5個「心心」最高評分、另有37條獲4個「心心」。

21條獲5個「心心」好評的行山徑分布於全港各地，當中10條位於西貢區，包括多條低難度易行的家樂徑或樹木研習徑，無論長度、所需時間、路況、日曬程度等均是最佳。

在西貢、新界北、大嶼山等區均有綜合難度為4及5級的行山徑，其中位於新界北區的船灣淡水湖郊遊徑綜合難度達最高的5級，這條行山徑全長15.5公里、需時7小時，無論坡度、路面狀況，還是日曬難度都是最難挑戰。