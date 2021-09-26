低俗婚鬧｜新郎僅着紅底褲遭高壓水槍狂射　戴綠帽被綁樹上扔雞蛋

再有內地婚鬧片段瘋傳！山東1名新郎於大婚之日被安排僅穿紅色內褲，由吊車吊至半空，地面則有親友持高壓水槍不斷迎面噴射。新郎其後再遭人以膠紙綁於樹上，頭戴綠帽狂扔雞蛋，場面猶如「捉姦」現場。網民看過片段紛紛直斥婚鬧行為低俗不雅，表示無法理解背後目的。



內地再有婚鬧片段瘋傳，1名新郎遭吊至半空被水槍噴射，其後再被綁於樹上扔生雞蛋。（微博片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事發上周三（22日），山東棗莊1對新人舉行婚禮，惟儀式進行前新郎遇到惡意婚鬧。網上瘋傳的片段可見，新郎哥於大喜之日被迫僅穿紅色內褲站於吊車內吊至半空，地面的親友則持高壓水槍向他迎面噴射。吊車隨着水柱不斷自轉，站於裏面的新郎只能以手掩面，狀甚難受。

+ 3

除了遭水槍狂射，新郎之後又遭以膠紙圍圈綁於大樹上，並被圍觀的人戴上綠色帽子，再不斷扔生雞蛋。若非身邊的人不斷起哄，單看畫面或會令人誤會是捉姦現場懲罰「姦夫」的畫面。

相關片段被上載至網上後即引起內地網民瘋傳及討論，不少人直斥婚鬧環節低俗不雅，質疑真朋友不會在大婚日子如此「惡整」主角，「無法理解，這是朋友嗎？」、「新郎也得反思一下怎麼會有這種朋友？」、「把低俗當有趣，才是真的該整治，鬧新娘新郎鬧伴娘的都該整治」。

新郎之後又遭以膠紙圍圈綁於大樹上，並被圍觀的人戴上綠色帽子，同時不斷扔生雞蛋。（微博片段截圖）

事後曝光後，有酒店職員向媒體透露，相關婚鬧行為於接新娘後、婚禮儀式開始前進行，新郎經歷水槍及雞蛋「攻擊」後「弄得身上黏糊糊的」，形容是「頭一次見鬧得這麼厲害的」。職員又指，新娘得知丈夫被整蠱後感到非常生氣，不過婚鬧並沒有影響之後的儀式。

由於低俗婚鬧事件屢禁不止，內地民政部今年4月已推出包括河北河間市在內的15家全國婚俗改革實驗區，指希望通過創新婚育文化載體，加強青年婚戀觀、家庭觀教育引導，對婚嫁陋習、天價彩禮等不良社會風氣進行治理，助力婚姻家庭幸福穩定。至今個月初，民政部再確認17個縣（市、區）為第二批全國婚俗改革實驗區，相關措施將實施3年，至2024年9月。

同場加映：婚鬧意外！新郎遭拋高墮地 脊椎骨折下半身恐癱瘓 新娘目睹嚇呆【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



從影片可見，婚禮現場氣氛高漲，新郎腓利門（Liviu Filimon）按照傳統被一堆男賓客拋高，惟第2次將他拋起時，卻失手未能好好接住。（影片截圖）

意外發生全過程▼▼▼

+ 4

同場加映：新郎被綁公園石墩扔雞蛋麵粉 清潔工嘆難清洗【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



低俗婚鬧方式層出不窮，但部份玩法其實是在破壞環境。成都日前傳出1條婚鬧影片，有新郎哥被人綁在石墩上，頭套絲襪被親友狂掟雞蛋及撒麵粉。雖然他們玩得開心，但網民批評他們玩法惡俗之餘，還在浪費食物，地點還是個公眾場所。



+ 14

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：低俗婚鬧│新郎遭吊起狂射高壓水柱 半空自轉裇衫西褲都破爛【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



河南又爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起再用高壓水柱狂射。（微博影片截圖）

+ 23

同場加映：低俗婚鬧！新娘拜堂後突遭證婚人強吻新郎反應令人最心寒【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



證婚人強吻新娘全過程▼▼▼

+ 4

更多離譜婚鬧例子

近日內地再次瘋傳去年一篇講述婚鬧的文章，指1名新娘於大喜之日遭7名男子企圖脫光衣服。（知乎圖片）

+ 21

同場加映：河南老人組團攔截結婚車隊趴車頭勒索紅包香煙 警：地方風俗【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



當地人指有些長者會講白沒錢不走，除非司機開車撞他們。（微博影片截圖）

+ 2