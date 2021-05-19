婚鬧玩大咗！廣東新郎當眾撕誇張誓詞新娘超尷尬　結局神反轉

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-19 10:00

婚禮時為了炒熱氣氛，會加插玩新郎／新娘環節，但要小心「玩大咗」！內地最近流傳短片，指有新郎因認為被要求讀的誓詞，自己根本無法做到，所以當眾撕爛誓詞，再問新娘到底「嫁唔嫁」，令氣氛尷尬非常。

內地網上近日流傳1條短片，指1對新人在婚禮上因為玩笑開得太大而出現尷尬一幕。（網上短片截圖）

+ 4 + 4 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

流傳的短片被指於廣東拍攝，新郎及新娘2人亦說廣東話。短片開始就見到新郎跪在新娘面前手持誓詞，但因為不同意整份誓詞，所以向新娘「講數」，問她「你想聽邊兩句，我畀你揀想聽邊兩句」，但新娘卻表示希望他可以讀完整份誓詞，於是新郎就回應指「我冇能力實現」。惟新娘態度堅定，於是新郎就作狀站起來說「咁我走啦，拜拜」，引得在場人士都笑了起來。

走了2步之後，新郎就回過頭來再跪下，再問新娘「想聽邊兩句」，但後邊卻有姊妹突然用手指向新郎，大喊「冇得揀！你全部讀埋佢！」，於是新郎就決定離開，並將誓詞當眾撕爛說「冇得算」，令氣氛瞬間掉進冰點，新娘的表情看起來亦都不知所措，最後新郎拋下一句「嫁唔嫁」，影片就完結了。

有網民認為短片中的新郎有男子氣概，亦不會承諾自己做不到的事，「證明這男的是真心的，說得出做得到」，不過亦有人批評新郎情緒智商太低，不應該成家立室。網民們亦表示，可能是玩笑開得太大令新郎忍受不住，所以才會有如此劇烈的反應。

事件傳來後續，結局180度大反轉，相信撕誓詞只是婚禮環節的一部份。（網上短片截圖）

事件之後傳來後續，劇情180度大反轉，新郎最終跪下來深情地讀出整份誓詞及與新娘親吻，十分甜蜜。從結果看來，相信撕誓詞的環節只是婚禮上安排的特別環節。

同場加映：低俗婚鬧│新郎遭吊起狂射高壓水柱 半空自轉裇衫西褲都破爛【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

河南又爆出低俗婚鬧，1名新郎被吊起再用高壓水柱狂射。（微博影片截圖）

+ 22 + 22 + 22

證婚人強吻新娘全過程▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

更多離譜婚鬧例子

近日內地再次瘋傳去年一篇講述婚鬧的文章，指1名新娘於大喜之日遭7名男子企圖脫光衣服。（知乎圖片）

+ 20 + 20 + 20

新娘哭訴男家反口逐格睇▼▼▼

河南一位新郎由本來承諾支付6.6萬元人民幣（下同，約7.8萬港幣）的下車禮，反悔大減至1萬元人民幣（約1.1萬港幣），令新娘失望透極，哭訴不嫁了。（影片截圖）

+ 9 + 9 + 9

當地人指有些長者會講白沒錢不走，除非司機開車撞他們。（微博影片截圖）