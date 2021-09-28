超市買18隻雞翼驚見「全部係左翼」　內行網友解謎　原來反映級數

雞翼是相當常見的雞肉料理部位之一，不論是炭烤、裹粉油炸，都深受許多人喜愛。不過，近日就有民眾透露，自己從賣場買了近20支雞翼，沒想到打開盒子排開後，意外發現所有雞翼都是同一邊的「左翼」，讓他好奇直呼「怎麼這麼剛好？」，話題引發網友熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文張貼一張照片，從畫面中可以看見，一大盤烤盤中整齊擺滿塗好醬料的雞翼。
然而，讓原PO驚訝的是，仔細一看，他發現18支雞翼全都是左邊的雞翼，讓他忍不住直呼：「有什麼內情？怎麼這麼剛好都是同一邊的？」
大家又有冇試過買到全部同一邊？內行網友解釋原因（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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內行網友解答：是批發的平價品
照片曝光後，許多網友紛紛笑回「另外一邊排隊去別家超市囉」、「如果這批雞被教育成右撇子，那右邊的雞翼就會比較貴吧」、「可能廠商有強迫症」、「也太剛好了吧」、「提供喜歡吃左翅或右翅的客人一個方便的選擇」、「生物複製技術」、「上次在雞場看到一群雞只有左邊翅膀」。
其中，有內行網友出面解釋，點出原因在於包裝方便和售價差別，說明「因為電宰的關係，所以每個部位都會分開在同一個單位包裝」、「批發價同邊的會比不挑邊的貴一些」、「其實是因為這樣比較好包裝」、「你應該找得到有一包全是另一邊的」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】