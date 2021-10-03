驚！女童單獨進大廈遭可疑男尾隨　阿媽目擊1個舉動保女兒平安

家長要時刻注意孩子安全！台灣有網民日前於討論區貼出閉路電視畫面，片中1名小女孩由媽媽送抵補習班大樓，下車後一名可疑男子一直尾隨女孩，幸好媽媽機警發現有異，大叫女孩的名字叫她走出大樓，得以脫險。可疑男之後在大堂徘徊，最後由老師到樓下報警處理。網民紛紛大呼「好可怕喔！一定要看着小孩進去教室比較放心」、「太佩服媽媽的機警」。



一名女孩（紅圈示）從母親的私家車上下車後，步行進入大樓，一名可疑男子（黃圈示）看到女孩後立即停好車尾隨。（網上影片截圖）

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該名網民於facebook群組「小一聯盟」貼出1段閉路電視片段，指出是某補習班發生的事件，並由補習老師旁述經過，影片中1名女孩從母親的私家車上下車後，步行進入大樓。有個可疑男子看到女孩後立即停好車尾隨，女孩按升降機準備上樓，此時媽媽大叫她的名字叫她回來。可疑男子見女孩離開，進入大樓填寫好個人資料後，沒有按升降機，在大堂徘徊，一直看着在外面的女孩何時進來，其後眼見女孩不會進來，才乘搭升降機上樓。

女孩媽媽目睹一切，立即打電話給補習班男老師請他下來接女孩，補習老師傳訊息給大堂保安問男子到了幾樓，保安回覆升降機停在10樓，老師到10樓想捉人，卻找不到男子，其後才發現男子已走樓梯回到地下大堂。

老師知道男子可能會有不軌行為，因此追到大堂不放他離開，並大聲質問他在幹什麼，男子邊擺動右腳邊說「不然你報警啊」，老師隨即報警，保安亦關鐵閘不讓男子離開。男子想逃走，並心虛地指斥老師妨礙他的自由，老師不理會，一直從後拉着不讓他走，不過影片最後未有交代是否有警察到場。

女孩被可疑男子尾隨經過▼▼▼

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老師於影片中稱讚女孩的媽媽「夠機警」，指出有些爸媽送孩子到大樓後就離開，但這名媽媽是看着女孩進升降機並停在3樓後，才開車離開。發文的樓主寫道，雖然影片中的可疑男子沒有真的做了什麼，但他的行為舉止確實讓人感覺有問題，也因為家長很機警馬上發現不對勁，才沒有發生憾事，他提醒家長們要更小心與謹慎。

其他網民紛紛留言表示，「真的多一點用心，少一分遺憾」、「還好家長夠機警，補習班主任也很積極處理，實在太可怕」、「現在心理有問題的人好多，真的要很小心！」、「不管男孩女孩都要注意提高警覺」。

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