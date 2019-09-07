【女生防衛練習】遇色狼箍頸點算？　韓女刑警教用鎖匙、手機防衛

單身女子遇上色狠，既擔心被毁容，亦恐懼打暴被殺，不少女性不敢反抗下被對方性侵得逞。韓國女刑警李恢林（이회림）表示，部分性侵受害人會不自控地以「裝死」來面對危險，身體無法動彈，讓性侵者輕易得逞，她於著作《預感危機的女生防衛練習》中，羅列女性各種可能遇到的危險情境，並教授自救技巧讓女生們在平日多多練習，以便有需要時奮起抗狼。 書中以圖解方式介紹防衛自救動作，例如被人從後箍頸或是抓住手臂時，可嘗試利用身上物品，如鎖匙、手機與高跟鞋等，對施襲者作出反擊，爭取在關鍵的一分鐘內逃跑。

韓國女刑警李恢林在著作示範用身上既有物件，如鑰匙、手機與手袋等，對施襲者作出反擊。示意圖。（01製圖／資料圖片）

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以下是《預感危機的女生防衛練習》的內容節錄：

防身術：皮包反擊術

女生開車門時後面有人靠近，並勒住她的頸項，這時亦有方法可作出反擊。（方言文化提供）

皮包反擊術 想保命靠這招

按圖看皮包反擊術步驟↓↓↓

防身術：手機反擊術

女生邊行邊玩手機時，突然被人捉住手臂。示意圖。（01製圖／方言文化提供）

不只能求救 手機還能當武器

按圖看手機反擊術步驟↓↓↓

書名：《預感危機的女生防衛練習》(方言文化)

作者： 李恢林

警察資歷13年。

曾任派出所巡查要員、刑事和性犯罪搜查專職要員，經濟組搜查官，一站式人權中心被害人守護者、廣域搜查隊智慧犯罪搜查組刑警等。

在播客(Podcasts)上創建了「好員警，壞員警」和「刑警手冊」。也是集結了專攻藝術的警官的業餘視頻製作團「V.O.L」的一員。目前在人權年代線上週刊《人類的聲音》（사람소리）有個人專欄。曾任電影《希望：為愛重生》（소원，又譯《素媛》）和電視劇《LIVE》的劇本顧問。

譯者： 陳思妤

畢業於國立政治大學韓文系，曾赴韓國慶熙大學水源校區交換學生。現居台北，兼職翻譯，譯有《深層核心肌群 科學鍛鍊運動》、《用手作×料理，陪孩子玩出天賦與美好親子記憶》

出版社：方言文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。