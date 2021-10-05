阿嬤曬阿公寫的情書　字體秀麗句尾押韻　網民羨慕：這樣被騙走了

以前科技不發達，想表達感情都要憑書信寄意，讓人更珍惜愛情。有台灣網民於討論區發文表示，日前回老家探望阿公和阿嬤，阿嬤突然拿出阿公以前寫的情書，她才發現原來阿公文筆那麼好，字體也很好看，「莫名的被閃到了」。不少網民留言大讚阿公「好浪漫」、「文藝青年」、「這才是愛情的模樣」，更有人說「現在能遇到這樣的男人都想直接嫁了」。



有台灣網民於討論區發文表示，日前回老家探望阿公和阿嬤，阿嬤突然拿出阿公以前寫的情書，她才發現原來阿公文筆那麼好，字體也很好看。（《我變笨了，請多多指教》劇照）

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該名台灣女網民於Dcard討論區以「阿公寫給阿嬤的情書」為題發文，指出日前回老家探望阿公和阿嬤，聊天聊到一半，阿嬤突然拿出阿公以前寫的情書，她才發現原來阿公文筆那麼好，字體也很好看，「莫名的被閃到了」。

她貼出6張阿公寫的情書照片，每篇都流露出對阿嬤的濃情蜜意，甚至直白地說出「寶貝，我愛妳」，阿公還十分用心地在部分句子的句尾配上押韻及畫上椰子樹插圖，兩人的愛情簡直羨煞旁人。樓主說，總覺得這是屬於那個年代的美好，短短幾行文字，很簡單卻也很幸福，阿嬤更稱當初就是這樣被阿公騙走，有夠可愛。

阿公寫給阿嬤的情書▼▼▼

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不少網民留言羨慕阿公阿嬤的愛情故事，「天啊你的阿公的文筆真的很好！很會表達自己的心意，難怪你的阿嬤會心動，看完也想交一個這樣的男友了」、「好想活在那個年代紙條傳情的感覺很棒」、「現在能遇到這樣的男人都想直接嫁了」。

有網民分享之前整理東西也找到爸爸寫給媽媽的情書，笑稱「我還大聲朗讀公開處刑」，有人慨嘆現今的速食愛情，「現在5G很快，訊息更快，一秒可以愛很多人」。

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