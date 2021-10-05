小背心短裙台灣正妹炒車慘被困惹圍觀　Man爆男友霸氣護花趕記者

台北市大同區5日凌晨1時許，一名21歲女子開著紅色轎車，行經西寧北路時，突然衝往對向車道，撞上路旁轎車後，整輛車側翻在路中，車上3人一度困在車裡。



警消到場，發現女駕駛還卡在變形的駕駛座，動用破壞器材後協助她脫困送醫。其中有名男子情緒激動，護花心切對媒體大聲叫罵，甚至打電話找友人助陣，而女駕駛男友則在旁安慰，直到送上救護車才離開。

據了解，21歲的傅姓女子開著紅色轎車，行經事發路段，疑似恍神突然失控衝往對向車道，撞上路邊一輛轎車車頭後，整輛車側翻在路中，車上3人動彈不得，附近居民聽到巨大動靜，下樓查看並幫忙報警。

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警消到場發現車內有人受困，動用破壞器材後，協助傅女從駕駛座脫困，所幸僅肢體疼痛並無大礙，副駕駛座上的鄭男（21歲）、後座吳男（24歲）經救治後也無大礙。

吳男見到記者到場拍攝採訪，情緒激動對媒體破口大罵，還打電話找朋友到場助陣，警方見對方護花心切，予以勸離避免爭端擴大，而傅女的鄭姓男友則在旁安慰女友，在擔架旁陪伴。

警方在現場拉封鎖線採證，經對傅女酒測後，排除酒駕肇事，且因她神智並無異樣，警方未做毒品檢測，確切肇事原因有待調閱監視器，後續調查釐清。

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