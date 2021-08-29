雲南女「學神」上演特技飛車　誤當油門做煞車　撞破圍牆直奔馬路

多數人若想考取汽車駕照，多半都會前去駕訓班上課學習開車技術，但最近在內地雲南，一名女學員在駕駛教練車時疑似太過緊張，車輛突然失控，直接朝牆壁撞過去，還撞出一個大洞，現場所有人員都嚇傻了，所幸並未造成人員傷亡。事後了解，女學員誤把油門當成煞車踩，才會造成這起意外。



根據《網易新聞》和《搜狐新聞》等陸媒報導，這起事件發生在23日，雲南文山駕訓班一名女學員當時練習開車，過程中疑似太過緊張，導致操作失誤，整輛教練車竟朝圍牆衝過去，中段的位置被撞出一個大洞，現場散落著一堆磚塊和水泥碎屑，教練車也嚴重受損，車頭整個撞爛，看得出撞擊力道相當大。

雲南女「學神」學習駕駛時的意外畫面，教車師傅。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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現場影片流出，不少人發現破洞是在圍牆著中段位置，上段和下段並未受損，代表事發當時應該是以「飛車」的情況撞破圍牆。駕訓班工作人員表示，女學員疑似太過緊張，誤把油門當煞車踩，才會發生這起意外。

事件曝光後，引發網友熱列討論，不少人直呼「這是特技表演嗎？」，還有人問撞成這樣到底是開多快？甚至更有人衷心期望，「希望她別拿到駕照，下次破一個洞的可能就是活人了。」不過也有人提出不同看法，認為這道牆不結實，質疑有偷工減料嫌疑。

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