新加坡小六數學題難倒全國　學生網民同崩潰　醫院銀行都出po抽水

新加坡於上周五（1日）舉行小學畢業會考（PSLE）數學考試，其中1條題目被指難度達「大魔王級」，甚至令應考學生當場痛哭及怒極翻枱。題目引來熱議，不少網民試做後同樣直呼崩潰，就連醫院、銀行或慈善團體也紛紛出post「抽水」，成為當地近期的全國熱話。



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當地傳媒報道，被稱為「終極大魔王」的數學題目於小六畢業會考（PSLE）的第二部分出現，關於硬幣數量與重量。考試完結後，有家長上載題目至網上，批評難度對12歲的學生而言過高，更指有考生因不懂解答而當場痛哭，亦有人於試場內怒極翻枱。

據悉該道題目為本次試卷的難題之一，新加坡教育部和考試與評鑑局回應查詢時指出，試卷有不同難易度的考題，以針對不同能力的學生，學生不需要過度擔心。截至目前，當地教育局仍未公布題目的正確答案，引來網民熱議，有人與學生們一樣直指做到崩潰，亦有人指出只要以圖像理解便能輕鬆解答。

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該條小六數學題短短數日內掀起新加坡全國熱話，「海倫和伊凡的硬幣」成為熱搜詞，一眾公私營機構「小編」紛紛看準機會出post「抽水」，同時不忘宣傳。

當地的陸路交通管理局（LTA）發文指，只要海倫和伊凡使用SimplyGo服務，利用智慧支付平台乘車，便不用處理麻煩的硬幣；而財政部（MOF）亦鼓勵海倫和伊凡認真儲蓄，為未來做好準備。連看似與金錢無關的新加坡中央醫院（SGH）也發文，提醒海倫和伊凡於疫情期間，觸摸完硬幣後要記得使用梘液洗手，以免被病毒感染。

除此之外，新加坡星展銀行（DBS）也趁熱潮發文，指海倫和伊凡忙於數硬幣時，雅各早已使用該公司的支付工具PayLah買了最後一隻雞翼大快朵頤。而華僑銀行（OCBC）也發文宣傳，建議海倫和伊凡毋須辛苦「數錢」，只要到該行的現金存款機，便能免費將硬幣存入銀行。

而新加坡紅十字協會亦不忘呼籲大眾，可效法海倫和伊凡捐款予當地的弱勢社群和阿富汗的難民，「誰擁有更多的硬幣或是硬幣的重量都不重要。海倫和伊凡心地善良，將他們的錢捐給新加坡紅十字會，幫助國內外弱勢群體」。

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