Facebook、WhatsApp死機　網民梗圖寸爆　《魷魚遊戲》劇照被瘋改

Facebook 旗下3大服務Facebook、WhatsApp 以及 Instagram 10月4日出現大規模死機，一度停止運作至少6小時，全球用戶大受影響。官方事後在「競爭對手」Twitter發表道歉聲明，但仍惹來一眾網民不滿，紛紛製作梗圖（Meme）寸爆Facebook，包括以近來熱爆的Netflix劇集《魷魚遊戲》改圖嘲諷它。



Facebook昨晚發生全球大當機，官方其後在Twitter發聲明稱正努力讓一切恢復正常，並向用戶深表歉意，近6小時後終回復正常。（資料圖片）

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Facebook昨晚發生全球大當機，官方其後在Twitter發聲明稱正努力讓一切恢復正常，並向用戶深表歉意。近6小時後，3大服務終回復正常，並引述工程團隊稱，發現協調數據中心之間網絡流量的骨幹路由器出現錯誤配置更改，並對數據中心的通訊產生了連鎖影響，導致公司旗下服務中斷。不過用戶對此解釋不收貨，很多人都指初時以為是自己的網絡出問題，「仲想鬧個WiFi廢」，又指Twitter成為事件中的贏家。

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Twitter一夜間出現大量網民改圖嘲諷Facebook，並標註「#instagramdown」、「#facebookdown」、「#Whatsappdown」。眾多梗圖中，近日大熱韓劇《魷魚遊戲》的劇照出現最多，包括將劇裏其中1個遊戲「椪糖」的圖案，變成FB、IG、WhatsApp及Twitter的商標，只有Twitter能完整無缺過關。連Netflix亦有加入抽水，用「一二三，木頭人」遊戲中角色阿里拯救主角成奇勳一幕，意指Twitter是所有人的拯救者。

同場加映：Netflix《魷魚遊戲》椪糖meme圖大熱 香港航空梗圖嚇暈參加者

《魷魚遊戲》劇集播出後，Twitter出現「椪糖」迷因（meme）改圖，其中香港航空亦來湊熱鬧，在官方facebook貼出飛機形狀的「椪糖」，令人一眾網民大叫救命，甚至形容如參賽者抽中，應該會直接嚇暈。



男主角李政宰選了雨傘圖案，最後一刻成功過關。 （《魷魚遊戲》劇照）

香港航空亦加入《魷魚遊戲》熱潮，在官方facebook上載「椪糖」梗圖，網民笑言參賽者看到即喊，因為死路一條！（香港航空fb圖片）

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《魷魚遊戲》中的「椪糖」開始前，參加者要在4個圖案中作出選擇，分別是三角、四方、星形和雨傘，每人會獲發一盒椪糖，需把圖案完整剝離就算勝出，若圖案損毁或未完成即淘汰。這個遊戲看似簡單，但如取到複雜圖案，要完整取出圖案並不容易，最終男主角舔糖的背面，終取出雨傘而僅僅過關。

網民劇照改圖，把複雜的椪糖meme圖置入其中，像真度極高。（網上圖片）

網民創作一系列的椪糖meme後，不少人直言舌頭發麻，形容「奶（舔）又死，唔奶（舔）又死」，雖然有網民讚賞香港航空抽水抽得快，但亦有意見指《魷魚遊戲》劇中遊戲會死很多人，作為航空公司從中抽水似乎不好意頭，建議該公司「玩都唔好拎呢樣嘢嚟玩啦」。

韓星孔劉在《魷魚遊戲》中僅屬客串，觀眾期待下季他會演出重要角色。 （《魷魚遊戲》劇照）

另外，觀眾對《魷魚遊戲》反應熱烈，獲IMDb 8.3/10評分及爛番茄100%最高評分，現排Netflix全球電視節目第二，僅次英國青少年喜劇《性愛自修室》（Sex Education）。香港觀眾亦對此原創韓劇甚為喜愛，根據FlixPatrol排名網站統計，香港地區與韓國、新加坡地區並排第一，劇集長居三地排行榜第一。

《魷魚遊戲》上架後大獲好評，但近日被指抄襲2014年日本電影《要聽神明的話》，引起網民關注。導演回應指早於11年前已開始構思劇本，他表示2009年時看過一部生存漫畫後，想嘗試用韓國方式寫成劇本，翌年即完成劇本，但當時找不到投資者而最終擱置。

另外，香港觀眾除了追看劇情發展外，更意外地關注資深演員狄龍，因其兒子譚俊彥被指與《魷魚遊戲》男主角李政宰撞樣，連劇中造形都極為相似，連帶狄龍父子也在網上人氣急升，網民搜尋時很可能不記得譚俊彥名字，反而以其父親「狄龍」作搜尋關鍵字。

除了譚俊彥外，隨後更有網民指劇中巨型娃娃與《聲夢傳奇》冠軍炎明熹相似，同樣留有眉上瀏海，引起網民熱議。

網民形容《魷魚遊戲》中的木頭人玩偶與《聲夢傳奇》冠軍炎明熹相似。（《魷魚遊戲》劇照／資料圖片）

即看網民建議港版《魷魚遊戲》由邊個演出▼▼▼