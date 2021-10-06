驚！武漢新樓被神秘人侵佔　門鎖被換留公仔麵　鏡上紙條超詭異

新樓購入後未有人居住，竟然被神秘人侵佔？內地1名女子去年在武漢買樓後，因一直在上海工作沒有入住，惟近日到訪新樓時，竟發現大門電子鎖被更換，屋內有衣物及公仔麵等物品，留下明顯是有人住過的痕跡，最令人心寒的是，鏡子上竟遺下1張寫上詭異內容的紙條，她立即報警求助。



武漢1名女子回到新購的單位時，竟發現原有大門的智能鎖被更換成鑰匙門鎖，屋內留有明顯是有人住過的痕跡。（《極目新聞》圖片

下載「香港01」App，即睇城中熱話

據內地媒體報道，在上海工作的楊女士與丈夫去年購入武漢市黃陂區1個單位，但一直沒有入住，屋內只放了簡單的家具及行李箱等物件，逢年過節就回來打掃房屋。上周五（1日）凌晨3時許，楊女士從上海回到武漢新居，卻驚覺大門的智能鎖變成鑰匙門鎖，屋內還有不少別人的生活用品、衣物、公仔麵等，顯然是有人居住過，令她非常震驚。

最詭異的是，屋內的1面鏡子上留有1張紙條，寫道「芝麻開門錢多多。寶貝，住在你這裡了，用了點點電，沒查戶號，見面時給！電視櫃下面有一排物品，請交於物業」。經檢查後發現，原本留在單位內進出小區用的門禁卡、水卡和燃氣卡都不見了，在書房衣櫃中則找到了被拆毀的智能鎖，楊女隨即報警。

楊女憶述，今年6月初本打算將房子租出去，並把資訊刊登在網路上，隨後有中介聯絡她稱可協助出租，其後中介稱要帶人看房時，她就會提供一組臨時密碼，以便解開智能鎖，其間楊女曾請家人幫忙做清潔，之後就再沒有人進屋內。不過到6月底，因沒跟租客談攏，就決定不再出租，並將資訊從網路上撤下，再也沒有聯絡過中介。

中介接受內媒查詢時稱不知道事件，並說7月份就未從事該工作。警方目前已受理案件，將展開調查。事件曝光後，很多網民都認為是中介讓朋友或親戚偷偷入住新樓，「畢竟只有中介知道該房屋的內情」，又指紙條看到人更憤怒，「還搞得很熟一樣！寶咩貝！」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：咁邪？對面樓天台驚現半圓「墳墓」 鄰居嚇壞急投訴 真相估唔到



貴州貴陽市早前有巿民驚見對面大廈的天台突然多了1個半圓型的土堆，於是他拿手機拍照希望看清些，當他拉開畫面一看，驚訝土堆像極墳墓，旁邊更疑似豎立了石碑，害他看得頭皮發麻，馬上向管理處投訴。管理處及後找上業主，發現天台上的「墳墓」並非內有骸骨，而是有特別用途，真相大白後令人哭笑不得。



貴州貴陽市有男子起床後驚見對面大廈天台突然多了1個圓型大土堆，外型極像墳墓，嚇得他立即投訴。（「微兔視頻」影片截圖）

+ 8

同場加映：遼寧男嫌樓上太嘈 自製潑糞工具出招 鄰居裝CCTV無用報警嘆冤狂

