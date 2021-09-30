人妻存$1.9萬私己錢買禮物　被丈夫從20樓撒落街　報警求助遭鬧爆

老公一時衝動竟然要驚動警方「執手尾」？杭州市日前發生1宗高空灑錢事件，女子報警說她有1.6萬元人民幣（約1.9萬港元）的私己錢，被丈夫從20樓單位撒落街，情急下報警求助。由於鈔票由高空散落的範圍太大，經警方及熱心民眾幫忙下，順利找回約1.2萬（約1.4萬港元）。民警透露，這筆錢其實是女子偷偷存起來買禮物給丈夫當「小驚喜」，未料兩口子吵架時丈夫氣得丟錢落街。事件惹來網民批評，炮轟浪費警力，要多名警員摸黑幫手找錢，「有本事扔就別報警讓人家去撿」。



杭州有女子存了私己錢想買禮物給老公，豈料夫婦吵架，丈夫一氣下將這筆錢從20樓撒落街。（1818黃金眼／微博影片截圖）

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杭州蕭山市1名趙姓女子報案，說自己私下存的1.6萬元人民幣（約1.9萬港元）被丈夫從20樓撒落街。警方到場後在大廈附近搜查，民警稱他們10多人晚上在樓下的綠化帶找鈔票，只撿到約2000元人民幣（約2400港元）。他們留意到兩棟大廈之間有風，推測鈔票可能是吹到小區旁邊的配套用房的2樓平台上，一大輪功夫也只找到約6000元（約7200港元）。

由於事發時已是晚上10點，外面還刮起大風，附近的熱心民眾也出手幫忙，最終找回了1.2萬人民幣（約1.4萬港元）左右。警方解釋，因為當事人是在20樓的高層單位撒錢，鈔票散落面積比較大，周圍是小區，人也比較多，很難全部幫她找回來。

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趙女士向警方交代稱，這些錢是她私下存起來，是想用來買禮物，「悄悄地留下來的，積存下來的」，想給老公一個小驚喜。後來夫妻因為瑣事，「小兩口鬧點矛盾吵起來」，丈夫一時衝動下，竟將這筆錢撒到樓下。趙女一人無力找回私己錢，便報警求助。民警查問後，認為趙女的丈夫並非故意，也沒有危害社會，所以只對他進行批評教育。

趙女的錢沒有全部找回，有網民笑言「想開點，就當丈夫收禮物了」，又質疑「已婚人士存個一萬多塊錢要這麼偷偷摸摸嘛」。但有許多網民批評他們是在浪費警力，「有本事扔了都別撿，讓路人拿」，大罵其丈夫自己高空拋物，竟然要求民警收拾爛攤子「摸黑給他撿錢。這男的能不能成熟點」。甚至有人認為，「這錢不如給員警，大晚上的給你找了這麼久」。

（綜合）

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