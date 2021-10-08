黑雨｜天文台數據揭10月黑雨竟咁罕見！網民最關注黑雨能否早收工

【天文台天氣／黑雨／三號風球／獅子山】熱帶風暴獅子山正影響香港，三號強風信號現正生效，天文台亦在上午11時45分發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續，更指出由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，提醒市民應留在安全地方暫避。

翻查天文台過去23年紀錄，10月發出黑色暴雨警告信號只於2016年出現過1次，可算罕見，而當時黑雨共維持了1小時15分鐘。計及今次，則出現了2次。



獅子山吹襲下香港市況▼▼▼

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黑雨下不少打工仔都關注是否能早下班，從Google Trends搜尋熱度「人氣竄升」關鍵字見到，「黑雨工作」、「黑雨放工」飆升最多。

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黑雨究竟可否早收工？

上班期間遇到黑雨，打工仔可否離開公司？根據勞工處《颱風及暴雨警告下的工作守則》，若黑雨暴雨警告在辦工時間內發出：

除非會有危險，否則在戶內工作的僱員應如常工作，而在戶外及空曠地方工作的僱員則應停止工作，並立即到安全的地方暫避，直至警告取消及天氣情況許可才恢復工作。

主管可因應僱員的個人情況，酌情決定應否讓僱員提早下班。​

如果黑色暴雨警告在下班時仍然生效，為了僱員的安全起見，僱主應在工作地點內，提供合適的地方讓留下的僱員暫避。

若黑色暴雨警告在辦公時間前發出：

因道路可能嚴重水浸及天氣情況惡劣，除必要人員外，僱主不應要求僱員上班，並需為上班的僱員提供接送服務；否則應考慮向僱員發放特別交通津貼。

若僱主扣減僱員年假、法定假期及休息日，以補償因黑雨而損失的工作時間，即屬違法。

除非工作另有安排，若黑雨警告在上班前發出，僱員在黑色暴雨警告取消後2小時內需復工，如遇困難未能復工或準時返回工作崗位，則應立即通知僱主。

受天氣影響缺勤不應扣工資

此外，若僱員因惡劣天氣或其他不受控制的因素影響而缺勤，（僱主）不應扣除他們的工資。 詳細列明在各種情況下工作時數、工資及津貼的計算方法，並考慮支付颱風或暴雨當值津貼予上班的僱員，以作鼓勵。

勞工處又表示，僱主應考慮交通狀況，彈性處理一些僱員因實際困難而未能上班或準時上班的情況。例如：居住離島的僱員，因交通問題而未能上班；同樣地，傾盆大雨可能只集中僱員居住的某些地區，引致他們未能上班。

勤工獎也不應受到影響。 對於須按訂明的工作安排上班，但缺勤或遲到的僱員，僱主不應不問情由地扣除他們的工資，而須了解原因，並考慮每宗個案的獨特情況。

僱主提供食物及飲用水

勞工處又指出，僱主應爲僱員提供足夠的設施及裝備（例如個人防護裝備），以確保僱員在惡劣天氣下工作安全。此外，僱員可能無法外出用膳，如有需要，僱主應在工作地點提供食物和飲用水，供僱員享用。

接送安排

在可能的情況下，為須在黑色暴雨警告生效期間上班的僱員，提供接送服務，並須注意接送服務的安全性。如未能提供接送服務，應考慮向僱員發放特別交通津貼。

輪班薪酬

有輪班制度的行業或職位，如因天氣惡劣導致下一班次的員工未能準時上班，僱主可在僱員同意下，要求他們在正常工作結束後繼續工 作。

但是，這樣安排不能是強迫性。僱主應清楚向僱員解釋計算工資及津貼的方法，並盡量安排發放暴雨當值津貼，以及考慮這些僱員是否有足夠的小休時間。此外，僱主亦應在工作地點，為繼續工作的僱員提供食物和飲用水。