黑雨要返工？打工仔急Call公司查詢　HR答非所問1句回應勁離譜

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-28 15:27

本港天文台今早（28日）一度發出黑色暴雨警告信號，至12時30分取消黃色暴雨警告信號，不少打工仔陸續趕在中午時間回到公司。不過，1名網民早上約10時半發帖訴苦，表示當他致電公司人事部查詢黑雨的上班安排時，對方不但着他問直屬上司，更拋下1句「落咗黑雨話我知，我瞓陣先」，讓他大感無奈。

有打工仔發文抱怨，指早上黑雨期間致電公司人事部詢問上班安排，未料對方卻說「落咗黑雨話我知，我瞓陣先」，令他非常無奈。（David Hahn / Unsplash）

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樓主在香港討論區以「今朝打去問HR黑雨安排，佢覆我：『落咗黑雨話我知，我瞓陣先』」為題發文，表示今晨天文台發出黑雨警告時，他打電話到公司人事部，請教黑雨的上班安排，但對方僅表示他應向組長或直屬上司查詢，又指雖然後勤職員（Back Office）在黑雨下均毋須上班，「但我呢要跑幾個Center就要問team head」。

樓主聞言打算掛線，再致電組長詢問上班事宜，未料人事部同事再「語出驚人」，突然補充1句：「落咗黑雨話我知，我瞓陣先」，讓樓主頓時無言以對。他其後再留言補充，指該名人事部同事已在公司工作了20年，深得公司信任，而當他打電話問組長，對方卻又叫他問人事部，雙方互相推搪的態度令他不禁慨嘆：「點解我唔係高層……」

直至天文台改發黃雨警告，樓主再次致電給人事部，惟同事卻再次答非所問，「佢問返我知唔知而家公司幾多人返咗」，樓主只好隨意回覆指「都幾多人下」。

不少網民看過帖文也感震驚，其中有人分享自身經歷，指「我家HR仲奇葩，佢send條link去公司大group就無再出現過，可能喺M記食緊早餐」。另外有網民就認為許多公司的人事部員工都是「皇親國戚」，笑言「明明呢啲時間老闆最介意，但瞓得最安落又係佢哋」、「今世太遲，下世要揀科，我一定會讀HR」，亦有留言指責樓主，稱員工手冊應有列明惡劣天氣的上班安排，「員工手冊應該寫晒，入職後應該要睇」。

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