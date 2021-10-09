打風返工遲到　被老細喺門口大罵15分鐘　打工仔猶豫應否辭職

熱帶風暴獅子山吹襲香港，不少打工仔都要冒着大雨上班。有網民於討論區發文表示，昨日（8日）已預早15分鐘出門上班，但因下大雨，等了45分鐘都上不到巴士，「架架都爆晒」，最後終於等到上車。回到公司，老闆「嬲爆爆」地站在門口問「點X解會遲到？」，更罵了他15分鐘，說當他遲到要扣人工。他回到座位後，心想為什麼「要咁陰公幫佢打工」，並猶豫應否辭職。



有網民於討論區發文表示，因打風下大雨，他上班遲到，被老闆大罵15分鐘兼被扣人工。（《受夠了！ 我要炒老細》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民於香港討論區以「因為大雨無車遲到，老細問我點解唔早啲返工」為題發文表示，昨早因預料會下大雨，所以早了15分鐘出門上班，但等了巴士45分鐘也上不到車，「架架都爆晒」，最後等到一架巴士還有少少位置「可以塞入去」，成功上到車。

他續說，下車後因下大雨，「有遮好似冇遮咁」、「成身濕晒」。回到公司，老闆站在門口「嬲爆爆」地問「點X解會遲到？」，他解釋因為沒巴士，老闆反問「點解唔早啲返工？」，然後在門口罵了他15分鐘，並說當他遲到要扣人工。回到座位後，他「差少少忍唔住流馬尿」，心想為什麼「要咁陰公幫佢打工」，並猶豫應否辭職。

網民紛紛留言支持辭職，指出「一定即走，返工都要帶埋老母畀老闆，黐線」、「東家唔打打西家」、「走啦，唔識體諒員工嘅老細，唔係好老細」、「轉工啦，呢啲刻薄老細跟唔過」、「連咁惡劣天氣都唔體諒下屬，呢啲老闆十分無良，必定要辭職的」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：網民分享1人1個遲到理由 地鐵爆胎、倉鼠阻出門口未算最無厘頭！



網民分享1人1個遲到理由 地鐵爆胎、倉鼠阻出門口未算最無厘頭！

+ 5

同場加映：網民嚴選最地獄返工地點 數碼港機場非最慘 有一區獲壓倒性認同



網民嚴選最地獄返工地點 數碼港機場非最慘 有一區獲壓倒性認同

+ 16

同場加映：見工遲到2分鐘 求職者指HR電郵寫錯地址 職員黑面1句鬧返轉頭



見工遲到2分鐘 求職者指HR電郵寫錯地址 職員黑面1句鬧返轉頭