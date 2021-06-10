見工遲到2分鐘　求職者指HR電郵寫錯地址　職員黑面1句鬧返轉頭

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-10 11:00

為了給人好印象，見工面試當然早到較好，但若能提供合理解釋，相信對方也會理解。有求職者於討論區大呻，指早前前往見工時「搵極都搵唔到座嘢」，致電公司確認才發現職員於電郵內寫錯地址，最終他遲到2分鐘才到達。樓主解釋原因後不但未獲體諒，人事部職員更黑面責難，令他怒極表示：「請我都唔會做！」

樓主大呻見工時因找不到公司地址而遲到2分鐘，其後發現公司提供的地址出錯，解釋後卻遭人事部職員責難，感到非常不滿。（《未生》劇照）

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「見工HR畀錯地址，仲要串我遲到！」該求職者早前於香港討論區發文，稱上周前往見工時，一直找不到公司所在的位置，「我自己都有開google map去查，就係查查下唔對路囉」。他致電確認後才發現，公司於通知電郵上提供的地址「寫錯咗大廈number」，於是比預期花了更多時間才找到正確位置，導致遲到2分鐘。

樓主指，到達公司及填表後，1名人事部職員「黑晒口面」指責：「你遲到喎！」他遂解釋因電郵上提供的地址出錯，才會找不到公司位置導致遲到，沒料職員即時反駁：「我寫你就要跟？你可以自己查清楚！」其後更直斥樓主的解釋是遲到的藉口。

樓主自白全文：

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職員的回應令樓主非常憤怒，他指最終「in咗10分鐘就走人」，不忿稱「佢都黐線！你講嘅資料有錯仲要鬧返我轉頭，一睇就知唔係咩好公司！惡人先告狀」，又憤言「請我都唔會做！佢咩態度」。

帖文令網民嘖嘖稱奇，有人認為無論責任誰屬，人事部職員亦不應以惡劣態度對待求職者，「見工不代表係要求人畀工作，可以係平等的，可能唔請樓主係間公司損失，咁做乜要委屈接受不合理對待」。有人則指事件已反映該公司的運作情況並不理想，「呢啲公司就算請都唔做啦，見工咁簡單，自已畀錯地址人仲可以話返人。就算入到去做，日後其他嘢佢自已做錯都可能屈人哋，搵過份好過」。

樓主認為事件問題並非在於寫錯地址，而是職員毫不尊重，將所有責任推卸到他身上。（《未生》劇照）

不過也有網民認為，樓主見工前應做足準備，及早了解公司地址，以免出現如此突發情況，「連間公司係咩料、地址喺邊都唔search下做功課就去見工，HR有錯都好，是否應該先檢討下自己」、「有時做人要有少少技巧，遲到係客觀事實，畀錯地址都係街頭變街尾，去陌生地方只預早5至10分鐘，下次就知唔夠，同要盡早打電話」。

樓主則堅持事件並非在於寫錯地址，而是態度問題，「事實上HR係有錯，既然知道自己畀錯地址，其實佢好聲好氣講返聲Sorry，我自然都會sorry返自己遲咗，互相尊重，但而家係不尊重在先，佢自己都係打工，唔係老闆，唔係佢出糧畀我」。

見工遇到令人無奈的事時有發生，有公司會以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼

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