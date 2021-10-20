心理測驗｜經常遲到？成日要求加人工？即測你有冇機會年薪過百萬

「錢不是萬能的，沒錢卻是萬萬不能的」 。我們每天辛苦工作就是為了能多點錢讓生活更舒適一點。當經濟條件越來越好的時候，我們的生活體驗也會越來越豐富。



每個人都想賺到很多錢，只是有時候沒有那個能力賺更多的錢。想知道你什麼時候能年薪百萬嗎？下面我們來一起做個測試吧。

10條問題測你有冇機會年薪過百萬（點圖放大開始測試）👇👇👇

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本測試為計分題，選擇A得3分，選B的2分，選C得1分，根據得分之和看答案：1.你經常賴床嗎？（A.從不 B.偶爾 C.經常）2.你經常看書嗎？（A.每天 B..經常 C.偶爾）3.你會保持理財的習慣嗎？（A.一直有 B.經常理財 C.從不理財）4. 你上班遲到嗎？（A.從不 B.偶爾 C.經常）5.你經常加班嗎？（A.經常 B.偶爾 C.從不）

6.你換過工作嗎？（A.從來沒有 B.偶爾幾次 C.經常）7.你在業餘時間有學習的習慣嗎？（A.一直堅持著 B.看心情 C.從來沒有）8.在工作中需要承擔責任，你會推辭嗎？（A.不會 B.看情況 C.會）9.你會向上級提出漲薪的要求嗎？（A.會 B.看情況 C.不會）10.你會給自己制定不同時期的計劃嗎？（A.會 B.偶爾 C.從不）

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得分在10-16分之間：除非你有一個土豪爹，否則你估計這輩子也不會年薪百萬了。年薪百萬對於大部分工薪階層的人而言，貌似是神話般的存在。一般人的能力光靠自己是很難達到那個水準的。作為一名普通人，每天按部就班的生活，應對生活和工作上雞毛蒜皮的事就能讓你精疲力盡了，你還經常覺得掙錢的速度遠遠趕不上花錢的速度。在這個靠智商情商都爆表才有可能出人頭地的時代，普通的你如何能拼得過那些比你還拼命的人呢？所以既然沒有那個神仙命，安安靜靜做自己也挺好的。

得分在17-23之間：你如果有一個不錯的家庭背景，靠著父母優質的人脈資源，自己再努努力，說不準在不久的將來你就會在事業上獲得成功，從此走上人生的巔峰。如果你家庭一般，也是很難達到年薪百萬的。畢竟神話不會輕易降臨到普通人的身上，你在工作上有優秀的表現，但是還不夠。你想要在公司裡擔任高管，不僅需要高智商和高情商，還要自身有足夠的能力。在這個競爭激烈的時代，職場如同戰場，涉及利益方面，一不小心就可能被坑，所以，在這條漫漫職場路上，很考驗一個人的意志和心理承受能力的。如果沒有強大的精神力，也是很難打敗對手實現自己的人生目標的。

得分在24-30之間：基本上可以判定你會有不錯的前程。自律性超強的你，對自己要求也很嚴格，那些能夠取得成功的人，基本上都是對自己的人生有明確的規劃，有著嚴格的自我要求，無論生活還是工作上的問題都能有條不紊的處理應對。你還會給自己制定大大小小的目標，並且一個一個的實現，相信你的勤奮和拼搏會把你帶到人生的巔峰。你是最有可能達到年薪百萬的那一類人。也許你對現狀還不滿意，但是，相信經過你的努力，在不久的將來，你會實現自己的目標，年薪百萬對於大神級別的你而言也不是不可能的。

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