心理測驗｜你看人的眼光有多準？朋友多但無個真　朋友少但有義氣

現在社會的人基本學會了偽裝自己，把自己偽裝成別人喜歡的樣子。有的人可以一眼就看出偽裝者的真實性格，而有的人連自己的朋友都分不清是好還是壞。看人的眼光是很重要的，下面就來測測你的看人眼光有多準，快來吧！



假如你要去一個地方旅遊，你會先做好攻略嗎？

A、會大概了解有什麼景點

B、不做，去到再說

C、跟着朋友走

D、做，並且嚴格按照攻略走

你屬於身邊很多朋友，但有難時卻孤立無援，還是朋友不多，但有難時願意為你兩脅插刀？測試看看你看人的眼光有多準吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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測試結果分析：

A、你看人的眼光很準。你的觀察能力很強，你只要跟一個人交談幾句話，以及看對方眼神和動作，就能大概的判斷出對方的性格、人品是怎樣的。雖然你看人很準，但如果對方不是來欺騙你的話，你是不會當面去拆穿的。你凡事都給身邊的人留一點面子，所以大家都很尊敬你，喜歡與你做朋友。

B、你看人的眼光不準，但是第六感很準。你不是一個看人很準的人，但是你的第六感特別強，它令你第一時間知道這個人可不可信或者是否有不良的居心。別人問你為什麼，你也說不出原因，你可能經常會說感覺TA是個好人。第六感很準是件好事，但是不能太依賴，因為我們很難保證它每一次都是準確的，你還是應該多學習一下如何看人。

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C、你看人的眼光不錯。你可能是曾經被人傷害過很多次，所以你被迫練就了一身看人的本領。你和陌生人接觸總會保持一定的界線，只有看清對方了，才會放下戒心去對方接觸。但畢竟人心隔肚皮，再厲害的看人技巧也會有失敗的時候，誰都不能保證一輩子不犯錯的，但是犯錯了也會讓你下次看人更加的精準，正是所謂的吃一蟄長一智。

D、你基本是不會看人的。你的內心善良，覺得每個人都像自己一樣，沒什麼壞心思的，所以你看東西很容易被表面所迷惑了。你是不是感覺自己身邊的朋友特別多，但是在你需要幫助的時候，能伸出援手的卻寥寥無幾？這就是你不會看人造成的後果。你要記住害人之心不可有，但防人之心不可無，所以你應該要學會看清周圍的人，不要在沒必要的人身上浪費時間。

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