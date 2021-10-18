網民分享兒時戇居無下限事迹　食鼻屎、着睡衣返學原來唔係好特別

每個人小時候總會做過一些「戇居」事，長大後回想起都覺得很傻很幼稚。有網民近日於討論區發文徵集一人一件小時候做過最「戇居」的事，他率先表示曾於夏天時覺得樓下的人很熱，所以往樓下倒凍水，這行為既天真又令人無奈。其他網民紛紛分享曾「食鼻屎」、「扮狗食嘢」、「咬住啲魚蛋籤扮食煙」，令人哭笑不得，甚至有網民無聊到玩過實測踩蕉皮和雪擦膠碎。



有網民近日於討論區發文徵集一人一件小時候做過最「戇居」的事，網民的分享令人哭笑不得。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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該名香港網民於Dcard討論區發文徵集小時候做過最「戇居」的事，他率先表示曾於某年夏天，在家覺得很熱，同時亦覺得樓下的人也很熱，「想做個好心幫佢哋降下溫，就直接倒咗盤凍水落樓，我仲要覺得一盤唔夠倒多咗盤」。不足5分鐘，有保安上樓問他家裏的冷氣機是否滴水，媽媽當時不知道他做的事，就說沒開冷氣，罵走了保安，他長大後回想覺得自己很癡線及「戇居」。

帖文引來大批網民留言分享，有人說小時候曾試過「慢慢關個雪櫃門，睇吓雪櫃燈會唔會熄」、「飲自己啲尿」、「小學搭完校車番到屋企，先發現書包唔記得攞」，「俾鄰座呃，搣咗學校啲工作紙嚟食」，令人「笑爆肚」；有人曾很後悔小時候不努力，「冇好好讀書，以為讀書真係唔重要」。

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