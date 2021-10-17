女遊客手機跌落水　水獺飛身執起獲頒錦旗兼加餐　背後原因估唔到

網民集氣原來真的有用！本月7日上海野生動物園有女遊客看水獺表演時，不慎將手機掉入池內，未料1隻叫「油條」的水獺馬上潛水幫忙撿手機，女遊客高興得說要送牠一面錦旗；油條也因為太可愛了，馬上吸粉無數。日前該女遊客實踐承諾，由北京送錦旗到動物園，園方更辦了場簡單的頒贈儀式。

飼養員笑言不停有網民要求他們為油條加餐作獎勵，故他們特別多給了油條1條魚，又解釋水獺當時自發去撿拾手機，是跟平日的訓練有關，背後原因是水獺把手機當成垃圾。網民則笑言錦旗對水獺來說「不僅不能吃，也看不懂漢字」，聲言全力為牠再爭取多點魚。



上海野生動物園的水獺「油條」，最近因為幫女遊客撿手機爆紅，還收到一面錦旗。（微博影片截圖）

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內媒報道，事件發生於10月7日，上海野生動物園內的小爪水獺區正進行表演，水獺「油條」在水池轉圈時，有名女遊客在池邊觀看，不慎將手機掉入水池。這時油條竟然主動游去潛水把手機撿起，並將手機遞給飼養員。因為手機當時開着拍攝模式，正好拍下有趣一幕，該名女遊客開心得說要向油條送錦旗。

水獺懂得檢手機，難道真的有靈性？背後原因卻令人與靈性無關。園方解釋，油條去撿手機和園方平日的訓練有關，飼養員會訓練牠們入水池撿假的垃圾，以向遊客傳播頊保理念，故油條當時的舉動，是將女遊客的手機當成垃圾，才會馬上衝過去撿。

油條是亞洲小爪水獺，屬個子最小的水獺品種，今年4歲。而相關影片更讓牠爆紅，瞬間大量吸粉，許多人大讚油條非常可愛。而掉手機的趙姓女遊客最近也實現承諾，由北京寄出一面錦旗到上海野生動物園，上面寫上了「拾金不昧暖人心，品學兼優展風采」。工作人員還特別為油條辦了場直播頒錦旗儀式，趙女士在電話中忍不住狂讚油條很可愛，「牠太可愛了，我一看見牠就特別高興」。

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飼養員解釋水獺要定食定量飼養，但見到網民不停要求獎勵油條多點食物，故會在牠身體狀況容許下「加餐」。最後在頒獎模式上，他們特別準備了多1條新鮮的小魚給油條享用。

網民看完影片大呼油條真可愛，「吃魚好可愛，兩隻手手抱着」，但笑言不理解為何向水獺送錦旗，「多來點吃的，錦旗不能吃」、「不僅不能吃，也看不懂漢字」、「送錦旗，不如送一桶魚實恵」。雖然飼養員說明為何不能胡亂加食物，但網民見到真的有「加碼」時，紛紛要求多獎勵幾條魚。

（綜合）

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