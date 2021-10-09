東涌迷路狗狗誤搭巴士　被趕下車獨自離去　網民斥乘客車長無情

遇見迷路狗狗時應該怎樣做？有市民日前分享1條影片，指有隻戴有頸圈的狼狗在沒有主人陪伴下，自行登上巴士，結果被車長及乘客引領下車，免得阻礙巴士繼續行駛，在片中有人催促「拉佢落去」，不過狗狗卻多次走回車廂，似乎不願離開。片段引起關注，有網民批評其他乘客毫無愛心，就只趕狗狗下車，而沒有人後續跟進牠的情況。



有隻戴有頸圈的狼狗在沒有主人陪伴下，自行登上巴士，結果被車長及乘客引領下車，免得阻礙巴士繼續行駛。（影片截圖）

狗狗被趕下車全過程▼▼▼

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該網民在facebook群組「走失協尋(狗/貓)香港 LOST AND FOUND (DOG & CAT) HONG KONG」發帖，指前日（7日）早上9時20分，在東涌北大嶼山醫院門口外巴士站，有隻狼狗自行登上38號巴士，頸有狗帶，最後由站長引領下車，狗狗最後自己走去大頭蝦方向離去。樓主補充指，當時沒有人認領，懷疑走失，或者是附近村屋放養。

從片段中顯示，1名白色上衣、似是職員的男子引領狗狗沿巴士下層走廊走到門邊，並有人不斷說「拉佢落去」、「喂！落去！」，亦有人表示「嚇鬼死，城巴差啲車鬼到你」，並伸手握着狗圈試圖拉牠下去，但狗狗仍轉身走回車廂，「佢唔肯落去喎」。不過最終狗狗還是被趕下車，並獨自向車尾方向離去。

網民看完影片都對狗狗的去向表示關心，又留言問道「會唔會有名牌或電話可以聯絡主人？走咗好難再捉返」，有人則批評在場人士沒有願意伸出援手，就指自私地急於趕走牠，「點解係咁放走佢呀hold一陣都唔得，走失或再被車到會安心嗎？」、「隻狗有頸帶，肯畀人摸都放佢走，做多少少都唔肯」。

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