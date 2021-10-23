台女打工換宿遇鹹濕老闆　遭偷拍長腿：多少錢包養？　拒絕即被趕

打工換宿要小心，不幸遇到鹹濕老闆不要忍！台灣有女生在網上投訴，稱早前到南投1間旅館打工換宿，老闆對她追求不果，竟深夜趕她離開。女生在網上公開遭遇，爆料指老闆讚她「腿好美」後，當面拍她的腿還放到旅館網頁，又叫她到房間同睡，甚至問：「多少錢可以包養？」更要求她陪朋友吃飯喝酒。未料台女帖文一出，有女網民稱在同一旅館打工換宿有類似經歷，不少人覺得事件應嚴肅處理，以免有甚女生受害。



台灣有女網民投訴打工換宿時，因為拒絕老闆告白被趕走，老闆還至少3次偷拍她的腿。（「爆料公社」fb圖片）

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台女在fb「爆料公社」發文，稱8月份到南投1間旅館打工換宿，因為老闆向她告白失敗，原本她在旅要留17天，但老闆在第10天就趕她離開，還關掉fb專頁評論區阻止她留言。

樓主表示，最初去該旅管打工時還覺老闆的人還算不錯，但很快接連做出過分的行為，說她身材好又漂亮，又讚「腿好美」，更當住她面拍攝其腿，還至少拍過3次。樓主已即時說覺得不舒服，但老闆只是笑笑口，還私自將照片放到旅館專頁。有次煮飯後老闆叫她打包餘下食物，她遞鍋子過去時，老闆刻意整隻手包實她的手，然後才將鍋子接過去，她質疑老闆夾硬要摸她，「感覺我的手爛掉了」。

老闆又曾問樓主感情狀況，聲稱自己有情傷，想要她安慰，再問她會否介意年紀差很遠。樓主當場回應說喜歡年紀相近的人，未料老闆反問為何要年輕，強調自己「各方面功能都正常」，又開玩笑似的問她「多少錢可以包養？」，甚至邀請她去自己的房間睡。

老闆有晚突然要她下樓接電話，來電者是老闆契女，對方開口說「老闆喜歡妳，於是叫我來說服妳跟老闆在一起」，竟然是借契女告白。樓主坦言對老闆並無好感，但契女居然說老闆會算命，2人真的適合在一起，樓主仍堅拒。詎料當晚凌晨時分，老闆突然傳訊息給她，「明天走，現在也可以，反正也沒有工作，你也做得很爛」，明明早上才讚她工作細心，卻在深夜叫她離開，但因為太晚走不掉，她怕得翌早7時馬上走人，未料老闆此時竟然說「傳錯」。

另外，老闆更會要求她陪其朋友吃飯聊天，而那位朋友是和老闆一起帶團，「把我當酒店小姐的感覺」，飯局上還一直叫她喝酒。雖然這個朋友對她不錯，但部份行為也相當嚇人。有次對方不小心將酒淋在她的腿上，竟說「沒關係，我舔一下」，還試過特意調酒給她喝，調完時竟然在杯口舔了一圈才給她，更曾碰觸過她大腿很多次。因為是打工換宿，樓主在旅館時不敢即時翻面，盡量忍讓。

樓主分享經歷後，有其他女網民表示曾到同一旅館打工換宿，當時都有類似經歷，就是被要求去睡老闆房間。網民批評這個老闆「想女人想瘋了」，要求公開旅館及老闆身份，亦覺事態嚴重，有需要嚴厲處理，以免有其他女生受到同樣對待。

（fb「爆料公社」）