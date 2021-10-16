餐點放門口綠色外送箱！外賣員照辦卻遭投訴　一張照片笑翻網友

外賣已成為民眾生活中不可或缺的服務，而外賣員也因為接單多，碰到奇奇怪怪的狀況也不少。



台灣一名外賣員在Facebook日前送餐時，依照客人在備註中的指示將餐點放到「指定位置」，沒想到事後卻遭投訴停權，讓他生氣又無奈，不少人看了照片全都笑翻。

按圖看清事件經過及網友留言！

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原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出訂單的截圖，只見顧客要求送達後將餐點放在門口右下角有一個「綠色外送箱」就可以了，他依照指示抵達地點後，看到門口有一個綠色的垃圾子母車，沒想到他將其當作是客人所指定的外送箱，將餐點放在上面，卻因此遭到客訴。

原PO抱怨是顧客自己說要放「綠色外送箱」的，怎麼他照做後，對方竟跟外賣平台客服回報投訴，害他遭到停權7天，忍不住氣得大罵。

照片曝光笑翻眾人，「沒毛病，顏色是對了」、「人才啊！國家真的需要你，加油」、「那叫子母車，不叫外送箱啊」、「呃，就算是客人備註我也不會放在那上面」、「要是我也是投訴你」、「這外送箱有點大，樓上感覺大通舖」、「這個外送箱可以放滿整棟大樓的外送，只是可能不太好取餐」。

還有住戶PO出另一個角度的照片，只見門口地上有一個小紙箱，但外觀顏色並不是綠色的，反而像水藍色，讓這名住戶開玩笑地說「住到現在才知道，原來一直以來我都搞錯外送箱了！難怪我有時候點得多都覺得外送箱很擠，原來是我的外送員放錯了，他沒看到大的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】