台灣地震｜護理員「肉身護嬰」影片瘋傳　專業應變獲激讚人美心美

【台灣地震／好人好事】台灣宜蘭周日（10月24日）發生黎克特制6.5級地震，是該地區近50年隱沒帶最大地震，當地不少民居、樓房都有強烈搖晃。位於新竹縣竹北市的一間產後護理之家亦受到地震波及，幸好護理員反應迅速，並且以「肉身護嬰」，讓寶寶們安全順利渡過地震，事發片段其後在網上瘋傳，超專業舉動獲網民大讚「人美心更美」。



即睇台灣宜蘭6.5級地震災情▼▼▼

+ 7

下載「香港01」App，即睇城中熱話

台灣宜蘭縣在剛過去的周日（10月24日）下午發生黎克特制6.5級地震，是這個地區1973年來隱沒帶最大地震，台灣氣象局地震測報中心更警告，不排除3天內還有規模超過4以上餘震。

台灣宜蘭10月24日發生黎克特制6.5級地震（台灣氣象局）

事發時宜蘭多處出現強烈搖晃，位於新竹縣竹北市的儷生竹北產後護理之家於地震後在facebook發布29秒閉路電視監視器畫面，見到地震發生一刻護理人員即時作出反應，恍如「肉身護嬰」般張開手臂半彎身，然後把一張張在牆壁附近的嬰兒牀推到中央位置集中在一起，讓嬰兒遠離窗邊及櫥櫃。

護理員「肉身護嬰」、迅速反應舉動逐格睇▼▼▼

+ 4

網民看過護理員迅速專業的舉動後，大讚「人美心更美」、「辛苦了！謝謝你們守護寶寶」、「好感動～暖暖的」。

儷生竹北產後護理之家指出，護理員每年都會做防災演練，遇到其他天然災害，也都會在第一時間採取措施，確保嬰兒安全，又感謝網民對其護理員的鼓勵與支持。

同場加映：女孩送機不捨姨姨離開 求保安放行入禁區抱抱 一舉動融化88萬人

機場是一個瀰漫不捨氣氛的地方，連小朋友都受到感染。有外國網民分享1條溫馨短片，卡塔爾機場1位小女孩與家人目送姨姨離開時，因不捨得而舉起小手，向保安示意想要進入禁區，結果其可愛舉動融化保安的心，破例讓她進去跟阿姨來個擁抱道別，這個場面感動近88萬人。

卡塔爾機場1位小女孩與家人目送姨姨離開時，因不捨得而舉起小手，向保安示意想要進入禁區，這個場面感動近88萬人。（Twitter影片截圖）

女孩萌爆送機過程逐格睇▼▼▼

+ 6

同場加映：小朋友守規過斑馬線勁得意 一舉動電暈司機 網民：父母教得好好

小朋友舉動真的好可愛！有香港網民上傳影片，看到1名小朋友行過斑馬線的過程，小朋友一邊緊拖着長輩的手，一邊與停車等候的司機對視，最後更揮手示意，讓一眾網民直呼「好得意」，更大讚影片展現出香港人的和諧。



按圖放大看男童過馬路全過程▼▼▼