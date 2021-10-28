穿萬聖節服飾照鏡首達高潮　模特兒分享「自性戀」覺醒經歷

曾被粉絲獻100條金條「求婚」的巴西《Playboy》女郎盧安娜（Luana Sandien），在萬聖節將至時分享個人經歷，「我的第一次高潮是穿着萬聖節服飾」，對大眾坦承自己的性向是「自性戀（Autosexual）」。



身材超級火辣的巴西模特兒盧安娜，日前向6.6萬Instagram粉絲發了張撩人的照片，並稱：「我的第一次高潮是穿着萬聖節服飾。」她表示當時穿了套SM施虐傾向的情趣內衣，照鏡時被自己吸引，第一次發現自己的性癖。而一直以來她並不知道原來這種性向有個名稱叫做「自性戀」。

「自性戀」被定義為「認為『自己』比其他人對自己來説更具性吸引力」，而自性戀者通常喜歡自慰勝過與他人發生性關係。

盧安娜坦言起初也覺得這樣很怪，但後來發現只是她滿意自己、也愛自己比別人多，是「如果我是別人的話，也會想跟『我』約會」的感覺。

在「出櫃」後不少網友留言表示有同樣性向，盧安娜感到自己並不孤單：「很開心知道我不是瘋子、也不是超級自戀狂，真的不少人有類似體驗」。

事實上，想與盧安娜發生關係的絕不只她本人。今年4月，曾有陌生男粉絲IG私訊她，稱願以100條金條（估值達1500萬美元）向她求婚，限期答覆，她感到不被尊重而拒絕了對方。