變態富媽媽為未成年囝囝搞性派對　誘青少年飲酒性交仲教「撿屍」

媽媽為未成年兒子辦性派對到底是什麼心態？美國加州1名47歲媽媽去年起為2名未成年兒子在家中大搞性派對，被指控利用酒情、珠寶及社交程式操縱青少年在豪宅內性交及酗酒，甚至鼓勵男生在派對上喝醉的少女「撿屍」，又觀看及威脅青少年性交等，她目前被控39項罪名，有前檢察官相信事件涉及青少年性侵，認為她將被控更嚴重罪行。

有受害者父母形容這名變態媽相當熟悉青少年常用的手機程式，並教唆他們如何欺騙父母。最令人吃驚的是，她與家人後來搬到愛達荷州，被捕時屋內竟有12名少男少女留宿，警方懷疑她搬家後仍繼續犯案。



美國媽媽奧康娜涉嫌為2名兒子組織性派對，教青少年飲酒、鼓勵未成年人士性交、向男生提供避孕套要對方「撿屍」等等。（警方圖片）

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被捕的47歲媽媽奧康娜 （Shannon O’Connor）去年住在加州洛思加圖斯1棟價值470萬美元（約3650萬港元）的豪宅，據悉家境相當富裕，2名分別14及15歲的兒子是學校美式足球隊的明星。檢察官認為如透露任何受害者父母的姓名，都有可能會識別到受害孩子，故所有父母都需匿名，而康娜則要用她婚前的姓氏。

案情指奧康娜擅長用手機及使用程交程式SnapChat ，能掌握青年的溝通模式。她涉嫌於2020年6月至今年5月，舉辦了至少6場大型派對及一些小活動，利用酒精鼓勵未成年人士性交，向他們提供避孕套，而派對期間更出現非自願性交，又要求男生對醉後的少女「撿屍」，有時更會觀看他們性交。事件中有女孩嚴重嘔吐、骨折、遭虐待，甚至被侵犯，卻被要求要對父母隱瞞內情。

奧康娜現被控39項刑事罪行，包括虐待兒童、性侵、性虐、猥褻兒童等。有前檢察官向美媒透露，隨案情進展，奧康娜會面對更嚴重的指控，尤其是案中有未成年人士被性侵。

許多受害者家長挺身舉報，直斥奧康娜是專業騙子，事後才發現她是這些派對背後的策劃者，初時還傻呼呼以為她是個好家長。美媒指，奧康娜會主動用聯繫兒子的朋友們，邀約他們到家裏玩，再利用SnapChat 、酒精及Tiffany & Co.的飾物控制他們參加派對。法庭文件透露，去年12月的其中1場派對中，奧康娜將避孕套交給1個男生，將他推入醉酒女生房內，幸好這個女生勉強脫身，逃進浴室並鎖門自保。另外，她在除夕派對上找來5個14歲左右的孩子開派對，觀看1個醉酒男生在床上性侵女生時，未有阻止還笑起來。

《水星新聞》接觸到3名受害孩子的家長，揭發奧康娜如何操縱孩子們酗酒及發生未成年性行為。家長生氣指，孩子們初時還認為奧康娜是個「很酷的媽媽」。其中1名男生A是康娜長子的隊友，經常到奧康娜家玩。去年10月30日，奧康娜家舉行萬聖節派對，因為疫情關係，許多孩子家長都很擔心，但奧康娜保證他們只是打打乒乓球、籃球。A家長當晚接兒子時，發現他赤腳站在奧娜家的車道，聞到兒子一身酒味又在嘔吐，明顯是喝醉了。

兒子回家睡着後，他們發現康娜會用Snapchat 聯絡孩子們，又自稱「修女」，平日會為孩子安排酒開派對，規定他們不可向父母透露詳情。除了酒，還談到許多性話題。由於Snapchat 會定時刪除訊息，幸好A父親看到這些訊息，更發現這已非首次。除了供酒，奧康娜會為一班男生找來女孩狂歡。

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爸爸禁止A再到奧康娜家後，有名十幾歲女生B的母親聯絡他，始知有許多孩子都是受害者。B是奧康娜兒子的同學，2人約會後，母親發現女兒變得奇怪，開始酗酒。她查閱女兒訊息見到嚇人真相，原來奧康娜要求女兒找更多女生加入他們的派對，令更多無辜女孩捲入其中。

最後是愛荷華州女生C的家長，她說女兒通過網上遊戲認識奧康娜的兒子，奧康娜很主動結識女兒，聲稱他們家會搬到愛荷華州。女生家長還以為奧康娜一家都是熱情的人，還想幫她們搬家，她更看出女兒喜歡了奧康娜的兒子。不過，奧康娜會無故送首飾給女兒，還會叫外賣給女兒吃，令她和丈夫感奇怪。最終她發現奧康娜不停教女兒說謊，其中一次奧康娜趁C的父母睡着時，傳訊息問女兒，「你孤獨嗎？」、「你爸媽睡了嗎？」，教C「偷運」兒子溜入屋內幽會。C的媽媽和奧康娜對質後，女兒還未脫離魔掌，她用多個手機號碼的Snapchat聯繫女兒。

事實上，奧康娜10月9日在愛達荷州被捕時，她家裏仍有10個男生和2個女生，前晚一起留宿。警方推斷她搬來後還是組織了派對，參與者多數14、15歲，會深入調查。奧康娜未有提出抗辯，不准保釋，禁止和15名受害者聯繫，並對受害人發出保護令。若罪名成立，奧康娜要面臨20年以上監禁，且會被登記為性罪犯，而其12名兒子現時由愛達荷州衛生福利部看管。

（綜合）