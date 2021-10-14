41歲女教師與15歲男生性交　淫片流出遭舉報　被捕後稱已懷孕

【師生戀／不倫關係】美國近日發生女教師與未成年男學生發生性關係的案件，教師更疑似因此懷孕。涉事的41歲女教師於佛羅里達州1間高中學校任教，早前有其他學生看到不雅短片，其後舉報她與1名15歲男學生發生性關係。女教師被捕時聲稱自己懷孕，但不肯透露胎兒的爸爸是誰，其任職的校區表示，將會解僱女教師並確保她未來不能再在學校內工作。

涉案女教師被控多項罪名，包括性侵犯16歲以下人士、以權威向學生犯罪、教唆犯罪及在學校內持有槍械等等，目前已獲准保釋。



41歲女教師卡維（Heiry Calvi）被指與1名15歲的男學生發生性關係，因而被捕並指涉及多罪。（網上圖片）

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41歲女教師卡維（Heiry Calvi）於上周四（7日）被捕，她被指與15歲男學生發生性關係，現時面對多項指控。卡維於佛羅里達州的1間中學教書，由於需要與另一間學校共用校園，因而認識到鄰校的男學生。卡維自去年下半年起到1名男學生家中為他補習，師生關係慢慢變得親密。

其後有學生向警方舉報稱看過短片，片中卡維與該名男學生發生性關係，事件才正式曝光，卡維立即開始休假。警方搜查男學生的手機時，發現內藏他與卡維的裸照，而且WhatsApp訊息中亦有2人之間的表白對話。警方亦指，他們收到一段相信是男學生的錄音，內容要求收到錄音的人不要將他與卡維的關係外泄。

警方指出，他們收到一段相信是男學生的錄音，內容要求收到錄音的人不要將他與卡維的關係外泄。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

卡維被捕後向警方表示自己已懷孕，但沒有透露胎兒的經手人是誰。她被控涉及多宗控罪，包括性侵犯16歲以下人士、向未成年人士傳送有害電子檔案、非法使用電子設備、忽視兒童、以權威向學生犯罪、教唆犯罪及在學校內持有槍械，於周六（9日）以3.9萬美元（約30萬港元）保釋。

涉事校區發言人回應指，當他們在調查事件時，已立即將涉事教師調職至學校外的行政工作崗位，保證她不會再接觸到任何學生，校區亦會開始終止聘任的程序，並確保她不會再受聘於學校體系。

（New York Post、CBS Miami）