榮華臘腸廣告麥兜與女友變一孖臘腸　網民：諗起日本高中生命教育

榮華臘腸廣告引起網民熱議，麥兜與女友突然變成一孖臘腸令人覺得恐怖之餘，亦都令人反思生命的意義！麥兜與女友轉眼間由生物變成食物，有網民表示回想起過去曾經瘋傳的日本高中生命教育課程，學生們需要親手殺死自己飼養的小雞，再煮成食物吃掉。當時網民曾經感嘆地指，「生命教育本身就是殘忍的」，但亦有人認為課程不止殘忍，而且是變態。



榮華日前推出新的臘腸廣告，麥兜與女友躺在雪山上牽手對望，其後慢慢變成電飯煲內的一孖臘腸，嚇倒一眾網民。（fb專頁「榮華香港」影片截圖）

榮華臘腸廣告故事逐格睇▼▼▼

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榮華臘腸的廣告描述麥兜為了追尋更好的自己，離開自己畢業工作多年後的崗位變成花王，更在成為花王之後找到真愛，與對方相戀。麥兜在廣告中浪漫地與女友散步、浸溫泉、爬雪山。惟劇情急轉直下，麥兜與女友在雪山牽手對望之際，竟突然變成一孖臘腸，躺在電飯煲內，令人聯想到各種恐怖情節。

麥兜與女友變成一孖臘腸的情節，令網民聯想起來自日本島根縣出雲農林高中、曾經在網上瘋傳的生命教育課程。上課的高中生需要由孵化雞蛋起等待生命降臨，雞蛋在孵蛋器內孕育約3周，孵出小雞之後，學生們當然十分之快樂，亦細心地為照顧小雞的日常生活，例如幫小雞換水及拍照記錄。

日本島根縣出雲農林高中的生命教課程曾經在網上瘋傳！▼ ▼ ▼

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不過當小雞變成大雞之後，學生們就被要求親手將雞以「讓牠們盡快結束痛苦」的方式殺掉，不少學生都難忍傷心落淚，甚至一邊向雞說對不起一邊下刀。課程的最後一節，是由老師教學生們烹飪雞的方法，再將雞吃掉。

當時網民對生命教育課程的態度兩極，一派認為課程沒有問題，畢竟生命本身就是殘忍的，很多農材人飼養家畜就是為他把牠們吃掉。另外一派則認為課程內容始終太過殘忍，要學生付出生血照顧動物之後將牠們吃掉，並不能讓牠們學會生命的可貴，甚至狠批課程變態。