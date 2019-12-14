台常爆殘酷虐待動物案　貓奴呂秋遠：加強刑罰外，生命教育更重要

文：呂秋遠 我們事務所的小女兒在這兩天應該就可以回家了，她的身體狀況已經有大幅好轉，以後雖然不能強迫她喝水，應該還是有很多方法可以勸誘她保護自己的健康。但是，街頭上的其他動物呢？或者是，被某些飼主隱藏起來伺機虐待的毛小孩呢？我不小心踩到大小姐，都只差沒跟她下跪道歉了，怎麼有人竟然會想要以虐貓為樂？

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

巿區動物都是怕人類

所有，我是說所有，在市區可以見到的動物，都是怕人類的。因為人類是最有心機的獵捕者，他們可以一邊以溫柔的語調跟毛孩說話，手裡還拿著一支棍棒隱藏在身後，等到毛孩鬆懈警戒心，就可以對著他們為所欲為。經過幾次教訓，沒有幾隻小動物會再相信人類。所以，要說動物會主動攻擊人類，不如說人類究竟做了什麼事情，讓動物抓狂傷害人。

這年頭就是這樣，我們要求動物與人類一樣有理性，但是卻不給動物一樣的生存權利。例如我們都會覺得獼猴會攻擊人類、搶人類的食物，但為什麼不檢討自己要帶塑膠袋與食物入山？當我們進入了野生動物的生存領域，不是應該要尊重野生動物的習性嗎？更不用說汪星人與喵星人。嘿！今天新竹與台東的兩位虐貓者，貓是得罪你了嗎？

動物權益廣受關注，呂秋遠建議台灣的動物法例增設動物保護令，以免虐畜事件增加。（資料圖片）

「寵物」就可以打罵虐待？

這些案件不會是個案，因為有非常多的犯罪黑數隱藏在城市的各個角落裡。飼主認為自己的「寵物」可以任意打罵、甚至施以虐待；看到路邊有貓狗，就想著要如何潑硫酸、棍棒伺候；山林裡到處都是捕獸鋏，法律說不能賣，但是到處都買得到；石虎被產業道路壟斷去路，不到五百隻的珍稀保育類動物，一年被車撞死的數目，足以讓全世界的人都驚呆了。現在的動物保護法或是野生動物保育法，保護了誰？

修改動物保護法，對於虐待動物的人判處重刑，或許是一種好的方式。事實上，現在對於虐待動物的罰則還是偏輕，只要對動物沒有造成重大傷害，並不會有刑責問題，讓很多保護動物的伙伴覺得很無力；不過，這種思維還是不出於亂世用重典，一個虐貓的兇手，在下手時會不會想到會被判處重刑，因此就此罷手？每個人的想法或許都不同，但是共通的想法應該都覺得自己不會被抓才會做這些事。現在對於重傷、殺害動物的刑責不夠重，而且一般傷害也沒辦法以刑法處罰，應該要調整。不過，靠重刑，並不能解決所有問題。

+ 14 + 13 + 12

生命教育要從小做起

所以，生命教育才是重心。畢竟關於動物，我們瞭解越多，就會發現自己知道的越少，而尊重動物的生命權教育，必須從小就開始做起。討厭動物不是問題，但是討厭不代表就要傷害；而討厭以外的傷害，不過就是心腸壞而已，沒什麼好辯解的。或許我們可以從動物保護法的修法著手：首先，虐待動物者，有極高的比例會傷害人類，因此除了判刑以外，應該要有相當的生命教育計畫。其次，動物也需要保護令！如果習慣性虐待動物者，應該在一段時間內，禁止他們再度飼養或接觸任何動物。

看到這裡，你還覺得動物歸動物、政治歸政治嗎？如果要落實動物人權，就必須立法，而立法仍需要關注動物保護的行政與立法機關共同努力。沒有預算、沒有法律，就只能讓虐待動物的人繼續在黑暗處傷害沒有還手能力的毛孩。

我是一個毛女兒的爸爸，我慎重的呼籲政治人物能夠提出更周延的動物保護法，他們沒有選票，但是我們有。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）