搭的士忘取收據　港女狂奔追車獲小巴司機義載　仲免費搭返屋企

遇上好司機是生活中的小確幸，若同時遇到2名好司機，更可謂非常幸運。有港女網上發文分享一晚遇到2名絕世好司機的經歷，指乘的士時忘記取收據，只能於馬路狂奔追車。剛好有紅van小巴司機見狀即示意她上車，協助追上的士後未待她付款便駛走，而的士司機再次遇到港女亦沒有任何怨言，不但樂意給予收據，更免費接載她回家。



有港女分享一晚遇到2名絕世好司機的經歷，指打算追回剛接載她的的士時，獲紅van司機免費接載協助追車。（示意圖，資料圖片）

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「我成世人黑仔嘅經歷大多於小確幸，今夜我覺得很幸運。」該名港女於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指昨晚（11月2日）乘的士回家，下車後驚覺忘了向司機取收據，即時拍車尾打算叫停，惟司機未有察覺繼續開車。她只好於馬路狂奔，引來尾隨的紅van小巴司機注意，「小巴司機一路向我響咹，我以為佢想鬧我喺馬路上跑好危險，而且阻住佢搵食」。

港女以為小巴司機響咹是責怪她擋路，沒料對方竟示意她上車，協助追回的士。（示意圖，資料圖片）

港女指，紅van駛經她身邊時，司機打開車門示意她上車，原來司機打算接載她協助追車，「大概追咗幾盞燈」終在1個燈位追上的士。紅van司機開車門時更細心吩咐港女「小心睇車」，她即時道謝，並承諾「我拎完單會返嚟畀小巴錢的」，不過小巴司機未有等她便已駛走。

她隨即走近的士，請司機幫忙打印收據，對方見到她時非常驚訝，「問我頭先邊度落車，我奇怪佢咁快唔記得車過我」。的士司機得知她的要求，不但沒有埋怨她麻煩，即時印出收據，「笑笑口好有禮貌咁話：『下次記得早啲講咪唔使追車囉！』」，更免費接載她返家，「我預咗會俾佢鬧一餐之後行返屋企，所以太喜出望外了」。

港女追上的士後，司機樂意給予收據，更免費接載她回家。（示意圖，資料圖片）

事件令港女感動又驚喜，故特別發文感謝及表揚該名劉姓的士司機及無名紅van司機，指2人「完完全全顛覆咗我對這兩種車類的司機的觀感」。帖文亦引來網民讚好，認為行業中也有不少好司機，而她非常幸運同時遇到2位，「其實搵食車司機係有好同唔好，只係我哋未遇到」、「其實唔係個個司機都係衰人嚟嘅，每個行業都總有好人存在」、「撞到一次好人就好彩，一連撞到兩次就超超好彩」。